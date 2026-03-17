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Efecto China: Historias desde el gigante asiático y el fenómeno Douyin que impacta a los jóvenes

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En este nuevo capítulo de "Efecto China", realizamos un recorrido por experiencias reales viviendo en el gigante asiático, abordando temas como el intercambio cultural, las tendencias juveniles y las claves para comprender la forma en que se construyen relaciones en China.

Agustina Álvarez, periodista que actualmente cursa un magíster en Políticas Públicas enfocado en energía y minería, compartió su experiencia académica y personal en China, país que destaca como uno de sus principales referentes.

También conversamos con Gricel Medel, profesora de chino mandarín, quien nos habló de las tendencias que están marcando a las nuevas generaciones en China, incluyendo el fenómeno de Douyin y su impacto en los jóvenes.

Además, junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, aprendimos por qué en la cultura china es fundamental construir confianzas antes de concretar acuerdos comerciales, un aspecto clave para entender el mundo de los negocios en ese país.

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