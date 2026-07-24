Jaime Pizarro y Vozinha: Desde lo deportivo, que es lo primordial, lo ha hecho muy bien
Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, detalló las razones por las que Colo Colo decidió insistir con el fichaje de Vozinha, argumentando que "surge desde nuestra realidad", debido a la lesión que tiene fuera de las canchas a Fernando de Paul, sumado a la convocatoria de Gabriel Maureira a La Roja en el marco del Preolímpico.
Sin embargo, el "Kaizer" fue claro en remarcar que el caboverdiano "desde lo deportivo, que es lo primordial, recientemente lo ha hecho muy bien".