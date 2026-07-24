Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.7°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Jaime Pizarro y Vozinha: Desde lo deportivo, que es lo primordial, lo ha hecho muy bien

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, detalló las razones por las que Colo Colo decidió insistir con el fichaje de Vozinha, argumentando que "surge desde nuestra realidad", debido a la lesión que tiene fuera de las canchas a Fernando de Paul, sumado a la convocatoria de Gabriel Maureira a La Roja en el marco del Preolímpico.

Sin embargo, el "Kaizer" fue claro en remarcar que el caboverdiano "desde lo deportivo, que es lo primordial, recientemente lo ha hecho muy bien".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados