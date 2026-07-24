Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, detalló las razones por las que Colo Colo decidió insistir con el fichaje de Vozinha, argumentando que "surge desde nuestra realidad", debido a la lesión que tiene fuera de las canchas a Fernando de Paul, sumado a la convocatoria de Gabriel Maureira a La Roja en el marco del Preolímpico.

Sin embargo, el "Kaizer" fue claro en remarcar que el caboverdiano "desde lo deportivo, que es lo primordial, recientemente lo ha hecho muy bien".

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