Claudio Escobar, gerente general de Cooperativa Capel, conversó con Cooperativa sobre las afectaciones del sistema frontal en la industria del pisco en la Región de Coquimbo, apuntando que la evaluación del ministro de Agricultura, Jaime Campos, fue "apresurada".

El secretario de Estado aseguró que el sistema frontal no dejó "daños estructurales en la agricultura chilena”, descartando un perjuicio en la actividad pisquera porque “en esta época del año no ha llegado a las parras. Entonces, ¿de qué cosecha me hablan? Sí, de la cosecha que terminó hace varios meses".

En esa línea, Escobar precisó que las declaraciones del ministro Campos fueron "desafortunadas” porque “no se puede apresurar un diagnóstico de la situación y que, además, hemos hecho un llamado a que venga a la zona y que en terreno pueda verificar su visión respecto al nivel de impacto que esto tiene. Porque la verdad es que no ha venido a terreno. Entonces es importante que verifique la situación in situ para poder tener un diagnóstico y una visión mucho más acabada de la situación".

"Tenemos daños muy severos en cerca de un tercio de nuestros productores asociados. Estamos hablando de más de un centenar de productores que tienen, en algunos casos, pérdida total de sus parrones por la salida de las quebradas, por los ríos también que rebalsaron, y en algunos casos también con pérdida de todo lo que es sistemas de riego y afectaciones e inundaciones en sus parrones que todavía no podemos medir la magnitud de ese impacto y qué podría implicar para los productores. Así que fue una afectación importante por ese lado", precisó el gerente general de Cooperativa Capel.

Escobar agregó que también hay problemas de distribución: "Nuestra planta de embotellación, que está en nuestra casa matriz en Vicuña, hoy día no puede despachar los camiones a los centros de distribución con nuestros productos terminados. Eso, evidentemente es una afectación porque ya llevamos una semana con la situación y genera un impacto importante para nuestra cooperativa. Así que son daños importantes".

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