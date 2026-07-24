Las recientes emergencias generadas por las intensas precipitaciones y nevadas en la zona central de Chile reabrieron la discusión sobre las sanciones financieras que deberían aplicarse a quienes se exponen irresponsablemente a situaciones de riesgo en la montaña, como el bullado caso de tres adultos en el Cajón del Maipo.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, se mostró a favor de buscar mecanismos legales para que los particulares sufraguen los millonarios costos de su propio rescate cuando actúan con imprudencia.

"No sé si tanto prohibir o tanto proyecto (...) A mí no me gusta que todo tenga que ser normado y todo tan punitivo. Llamemos a la conciencia. Lo que sí haría es que, si una persona sube en emergencia y hay que rescatarlo, tendrá que hacerse cargo de movilizar el helicóptero y cuántas otras cosas y de pagar”, analizó el jefe comunal.

Según Alessandri, hay que realizar un “llamado a la autoconciencia, a la responsabilidad, y si no, que les duela el bolsillo, que es por donde más aprenden”.

Por otra parte, frente a las intensas nevadas caídas en la cordillera, que generaron extensos atascamientos vehiculares en la Ruta G-21 que conecta Santiago con los centros invernales, el alcalde criticó la decisión del Ministerio de Transportes de autorizar el tránsito de buses de más de 10 metros.

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