Un "Chino", dos parvularias y un carrete que terminó en angustia: La historia tras el rescate en el Cajón del Maipo

Luego del rescate con vida de tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo, Génesis, pareja de Manuel Orellana (apodado 'El Chino'), aseguró que se enteró del hecho en el momento en que llegó de su trabajo, la semana pasada, y descartó que se tratase de un secuestro, pues los involucrados se conocían con anterioridad.

La mañana de este miércoles, personal de búsqueda logró dar con el paradero de Martina Núñez (21), Magdalena Retamal (31) y Manuel, en un refugio en el sector de Valle de Colina.

Los tres involucrados habían sido vistos por última vez el jueves, cuando se dirigieron al sector en un vehículo con encargo por robo tras una fiesta en Maipú, un día antes de la llegada de un sistema frontal a la zona central del país.

En conversación con Mega, la mujer relató que 'El Chino' "siempre salía, pero siempre llegaba. El jueves me llamó mi suegra y me dijo: '¿Ha llegado la guagua (Manuel) a la casa?' y yo le dije: 'No tía, no ha llegado todavía'. Yo pensé que estaba en el sector".

"Él me ha llevado a mí a las termas y yo sabía que era un lugar seguro, que había camas, cosas para comer, salamandras, hay de todo. Él tampoco va a dejar que les pase algo malo a ellas", aseveró.

La pareja del rescatado también subrayó que los tres "extraviados" ya se conocían e incluso habían compartido en alguna ocasión, por lo que rechazó las especulaciones que apuntaban a que Manuel las vio por primera vez en la noche de la desaparición.

"Ellos ya se conocían, ya habían hablado y habían compartido mucho antes... Nunca fue un secuestro, no es así", manifestó Génesis, quien explicó que las dos acompañantes son parvularias: "Salían del jardín y saludaban al Chino. Le decían: 'Buena, chinito, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a carretear?' y un día yo les dije que era una falta de respeto, que yo estaba ahí presente".

La mujer aseguró que a su casa "fueron amenazarme familiares de ella, el marido de Magdalena, que ellos me iban a secuestrarme para llegar a ella. Ellos son delincuentes".