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Flashmob en Changdu muestra la fuerza cultural del xianzi y la danza guozhuang

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
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La ciudad de Changdu, ubicada en la región autónoma de Xizang, en el oeste de China, fue escenario de un colorido flashmob que puso en el centro la música y las danzas tradicionales tibetanas. La actividad reunió a bailarines y músicos locales para interpretar el "xianzi", un instrumento típico de la zona, junto a la popular danza "guozhuang", una de las expresiones culturales más representativas del Tíbet.

El evento buscó acercar al público a las tradiciones artísticas de Xizang a través de una intervención callejera marcada por la música, el canto y el baile colectivo. Las imágenes muestran a decenas de participantes girando y siguiendo el ritmo en espacios abiertos de Changdu, una ciudad conocida por su fuerte herencia cultural tibetana.

Changdu, también llamada Qamdo, es una de las principales ciudades de Xizang y un punto clave en la preservación de las tradiciones tibetanas. La música y la danza forman parte de la vida cotidiana de muchas comunidades locales y suelen estar presentes en celebraciones, encuentros sociales y festividades religiosas.

El "xianzi" es un instrumento de cuerda tradicional ampliamente utilizado en la música folclórica tibetana. Su sonido acompaña frecuentemente presentaciones de danza y canto colectivo en distintas zonas del altiplano.

Por su parte, la danza "guozhuang" destaca por sus movimientos circulares y coordinados, donde los participantes cantan y avanzan al ritmo de la música. Esta práctica cultural ha ganado popularidad también en plataformas digitales y eventos turísticos en China.

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