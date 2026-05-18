Televisión estatal china obtiene los derechos del Mundial 2026 tras acuerdo con FIFA

El Grupo de Medios de China (CMG), matriz de la cadena estatal CCTV, obtuvo los derechos de retransmisión del Mundial de fútbol de 2026, después de semanas de negociaciones marcadas por discrepancias económicas y apenas unas horas después de la visita a Pekín del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

El acuerdo fue anunciado el viernes de forma conjunta por CMG y la FIFA, que informaron además de una nueva alianza de derechos que incluye también los Mundiales masculinos de 2030 y los femeninos de 2027 y 2031.

Según los términos divulgados, el grupo estatal obtuvo los derechos exclusivos de retransmisión y sublicencia para China continental en televisión abierta, plataformas de pago, internet y dispositivos móviles.

Horas antes, medios chinos habían informado de que Grafström encabezaba una delegación de la FIFA desplazada a Pekín cuya "principal tarea" era mantener conversaciones con la Asociación China de Fútbol (CFA) y con CCTV sobre cooperación futbolística y los derechos televisivos del torneo.

Durante su estancia, el dirigente se reunió con el presidente de la CFA, Song Kai, y visitó el Estadio de los Trabajadores de Pekín.

Según el diario Pengpai y otros medios locales, el acuerdo para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México habría quedado cerrado por unos 60 millones de dólares, una cifra no confirmada oficialmente y situada muy por debajo de las cantidades inicialmente planteadas durante las negociaciones.

Esos mismos medios habían informado de que la FIFA solicitó inicialmente entre 250 y 300 millones de dólares, una cifra posteriormente rebajada a entre 120 y 150 millones y todavía superior a los aproximadamente 60 millones finalmente acordados entre ambas partes.

El cierre del acuerdo pone fin a una situación inusual para la FIFA, ya que China e India, los dos países más poblados del mundo, seguían sin operador confirmado para el Mundial a menos de un mes del inicio del torneo, pese a representar conjuntamente el 22,6% del alcance digital global de la edición de Catar 2022.

La región semiautónoma de Hong Kong ya había cerrado esta semana un acuerdo para la retransmisión del torneo a través de las plataformas Now TV y Viu TV.

El Mundial de 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, será el primero con 48 selecciones y un total de 104 partidos, y volverá a celebrarse sin la participación de China, en un torneo cuyos horarios han sido señalados por medios y analistas locales como uno de los factores que reducían su atractivo comercial en el país asiático.