Dos meses de Kast: ¿Gobierno con desórdenes o en el camino correcto?

El inicio de la administración de José Antonio Kast, que este lunes cumplió dos meses, ha estado marcado por una instalación accidentada y una rápida erosión en las encuestas. Lo que comenzó con un respaldo cercano al 60% tras la segunda vuelta, hoy se sitúa en torno al 38%, un fenómeno que los analistas atribuyen tanto a factores externos como a dificultades de coordinación interna y diseño de poder.

Uno de los temas principales en el debate político ha sido el proyecto de Reconstrucción Nacional, que se votará en general este martes en la Cámara Baja, y que busca generar una serie de cambios en temas de financiamiento estatal, con la rebaja de impuestos a grandes empresas como el principal foco de conflicto con la oposición, que acusa una reforma tributaria encubierta en esta megarreforma. Y mientras algunos apuntan a que aún es muy temprano para evaluar a un Ejecutivo recién asumido, otros apuntan a debilidades mayores.

En El Primer Café de Cooperativa, Luis Ruz, presidente del directorio de la fundación Democracia y Comunidad, vinculada a la Democracia Cristiana, el diagnóstico es claro: el gobierno ha sido víctima de sus propias falencias estructurales más que de una oposición activa, lo que le hace enfrentar una crisis de identidad en su gestión diaria.

"El gobierno que supuestamente venía a poner orden se ha visto completamente desordenado. Y también con harta franqueza hay que decir que hasta acá casi no ha hecho falta la oposición política", explicitó.

"Si uno tuviera que decir dónde está el problema, a lo menos se perciben cuatro cuestiones importantes: problemas en la gestión del segundo piso, falta de claridad en lo que se quiere implementar por problemas de vocería, una conducción política del gabinete debilitada y no haber ponderado el impacto económico de sus medidas en la ciudadanía", agregó Ruz.

Ubilla: Delinear bien el diseño

Rodrigo Ubilla, director del área política de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de Renovación Nacional, matizó el dramatismo de las críticas y apuntó que la etapa de coordinación de los equipos siempre genera roces, aunque reconoce que es imperativo definir roles claros para evitar que el desorden se vuelva sistémico.

"Lógicamente cuando hay un periodo de afiatamiento de los equipos de Gobierno, se deben producir vacíos y sobreposiciones. Estas dificultades que se expresan en la instalación deben ser resueltas porque es natural en un periodo de tiempo, pero no lo es si es parte del sistema permanente del ejercicio del poder", expuso el exsubsecretario del Interior.

Según Ubilla, se debe delinear bien "el diseño en que el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia tienen un rol político, Hacienda el económico, y el segundo piso vuelve a la asesoría directa al Presidente: es el más conocido en democracia y ha funcionado antes".

Solari: Promesas bajo la lupa

Uno de los puntos más críticos discutidos fue la percepción de una falta de estrategia en seguridad pública y el foco de la política económica actual. Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista, fue enfático en que la ciudadanía demanda certezas que hoy no aparecen en el discurso oficial.

"En seguridad hay un problema complejo porque no se percibe un plan. Nosotros dijimos muchas veces que no se podían conseguir resultados de corto plazo, pero se insistió que iba a haber un antes y un después. Sin embargo, estamos en un problema serio: la ministra tiene bajísima aprobación y no logra transmitir un mensaje de tranquilidad", dijo respecto al desempeño de Trinidad Steinert al mando de Seguridad Pública.

"Por otro lado, en economía, la confianza ciega en las rebajas tributarias está siendo la estrella polar, cuando hoy el mundo crece apostando al capital humano. Por ejemplo, Israel tiene impuestos más altos que Chile pero su apuesta es 100% al progreso técnico e innovación; aquí no hay una palabra al respecto", agregó Solari.

Arqueros: El camino hacia los acuerdos

Pese a los baches, Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, dependiente de la UDI, sostuvo que, aunque la comunicación política ha fallado al transmitir quiénes son los beneficiarios de sus reformas, el Ejecutivo está tomando decisiones necesarias en un contexto internacional adverso.

"Yo resumiría estos dos meses como un gobierno que va en el camino correcto tomando decisiones difíciles, como el sinceramiento de las tarifas de las bencinas producto de la guerra. La gente tiende a tener paciencia con un gobierno que se está instalando", aseguró.

"Lo complejo es que el gobierno tenga la habilidad de comunicación política de transmitir y superar esa valla expuesta por la oposición de que sus proyectos benefician a algunos en desmedro de otros", concluyó Arqueros.