A dos meses de asumir: Kast critica "alza de tono" de la oposición y defiende recortes

Al cumplirse dos meses desde su llegada a La Moneda, el Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes el tercer consejo de gabinete de su Administración, instancia en que entregó un balance de su gestión y acusó un "alza de tono inadecuado" por parte de la oposición.

El período de instalación del Gobierno ha estado marcado por su intento de priorizar una agenda centrada en seguridad, crecimiento económico y control migratorio; y los constantes flancos comunicacionales y dificultades para consolidar mayorías en el Congreso.

En ese contexto, el jefe de Estado arremetió contra los sectores que han cuestionado la manera en que el Ejecutivo ha manejado los recursos públicos en áreas sensibles, especialmente por la polémica en torno al presupuesto asignado a la Junaeb y sus críticas hacia el financiamiento estatal de la investigación científica.

"Tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue un alza de tono inadecuada", fustigó el Mandatario.

"En el tema de educación, se levanta el tono por el tema de la alimentación de los niños y se va comprobando de que, si usamos bien los recursos, vamos a poder dar mayor cobertura", puntualizó Kast.

Respecto a su crítica al financiamiento de la ciencia, el exrepublicano explicó que "quizás la frase uno la podría modificar, pero lo que nosotros apuntamos es al fondo: de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados. Yo voy más allá de lo que a veces se destaca, que es la frase; voy a lo que se está haciendo".

Durante el consejo de gabinete también se fijaron los temas que marcarán la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, que se llevará a cabo el 1 de junio.