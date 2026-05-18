Los Xibe: la etnia china que convirtió la arquería y su lengua ancestral en símbolo de identidad

Por Fabián Pizarro Arcos

Entre las 56 etnias oficialmente reconocidas de China, los Xibe destacan como uno de los grupos culturales más singulares y menos conocidos del país.

La etnia Xibe -también escrita como Sibe- cuenta con una población de alrededor de 190 mil personas y se concentra principalmente en la región autónoma de Xinjiang y en provincias del noreste chino como Liaoning y Jilin. Su historia está profundamente ligada a las antiguas culturas manchúes y a las fronteras del imperio Qing.

Uno de los aspectos más llamativos de esta comunidad es que logró preservar su idioma tradicional, perteneciente a la familia tungúsica, incluso después de siglos de migraciones y transformaciones políticas. Aunque actualmente muchos Xibe hablan mandarín, todavía existen comunidades que mantienen la escritura y enseñanza de la lengua ancestral.

Los Xibe también son reconocidos por sus tradiciones ecuestres y su habilidad histórica con el arco y la flecha, elementos que antiguamente tenían un rol militar dentro del imperio chino. Hasta hoy, varios festivales culturales incluyen competencias de arquería, danzas y música tradicional.

La gastronomía, los bordados y los coloridos trajes típicos forman parte de una identidad cultural que continúa siendo promovida en escuelas, museos y celebraciones locales.

Cada año, la comunidad celebra el "Festival de la Migración hacia el Oeste", recordando el histórico traslado de miles de familias Xibe desde el noreste de China hacia Xinjiang en el siglo XVIII para proteger las fronteras del imperio Qing.

Actualmente, China impulsa distintos programas de preservación cultural para proteger las tradiciones, idiomas y patrimonio de las minorías étnicas, mientras las nuevas generaciones Xibe intentan mantener vivas sus costumbres en medio de la modernización del país.

Xibe (锡伯族, Xíbózú)