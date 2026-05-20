Universidad de Concepción recibió resta de tres puntos por atraso en pago de IVA

Universidad de Concepción recibió un duro golpe en la Liga de Primera luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP acogiera una denuncia de la Unidad de Control Financiero y sancionara al club con la pérdida de tres puntos por el pago fuera de plazo del Formulario 29, correspondiente al IVA de febrero de 2026.

De acuerdo al fallo, el pago debía estar acreditado al día 20 de marzo, pero fue realizado el 23 de marzo de 2026. Por esa razón, el organismo estimó que el club incurrió en una infracción al artículo 70.1 letra f) del Reglamento de la ANFP y aplicó la resta de tres puntos obtenidos en el Campeonato Nacional de Primera División 2026.

En su defensa, el cuadro penquista reconoció el atraso, pero argumentó que el retardo se produjo por el robo del teléfono móvil del gerente general, Simón Figari Vial, dispositivo que contenía el token digital del Banco Consorcio, señalado como el único mecanismo de autenticación habilitado para autorizar transferencias desde las cuentas del club.

El Tribunal, sin embargo, desestimó la tesis de fuerza mayor. En la resolución sostuvo que el robo del celular no bastaba por sí solo para eximir de responsabilidad al club, debido a que Universidad de Concepción pudo adoptar resguardos para que sus actividades financieras no dependieran de una sola persona ni de un único dispositivo electrónico.

Con esta sanción, el Campanil pasó de 17 a 14 puntos en la tabla de posiciones y quedó apenas cuatro unidades por encima de la zona de descenso, justo después de su victoria sobre O'Higgins.

Al tratarse de un fallo de primera instancia, Universidad de Concepción aún puede apelar la determinación.