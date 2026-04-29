Maonan, la etnia china que preserva su identidad entre montañas y tradiciones milenarias

Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia Maonan (毛南族, Máonánzú) tiene una población cercana a las 110.000 personas, se concentra principalmente en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, en el sur del país, especialmente en el distrito de Huanjiang. Allí, en un entorno montañoso y de difícil acceso, han logrado preservar una identidad cultural única a lo largo de los siglos.

Uno de los pilares de la cultura Maonan es su lengua, perteneciente a la familia tai-kadai, la misma que incluye al idioma zhuang. Aunque el mandarín se ha expandido entre las nuevas generaciones, el idioma Maonan sigue siendo una herramienta clave de transmisión cultural y cohesión social.

Tradicionalmente, los Maonan han sido agricultores, con un sistema de cultivo adaptado a las condiciones montañosas. El arroz es su principal producto, acompañado de maíz, trigo y vegetales. Su relación con la tierra no es solo económica, sino también espiritual: muchas de sus creencias están ligadas al respeto por la naturaleza y a la armonía con el entorno.

En el ámbito cultural, destacan por sus rituales ancestrales, festividades y expresiones artísticas. Entre ellas, sobresale la tradición de las canciones populares, utilizadas tanto en celebraciones como en la vida cotidiana. También es conocido su característico arte en piedra, especialmente en la construcción de viviendas y puentes, que refleja su habilidad artesanal.

Otro rasgo distintivo es su sistema de organización social, donde las tradiciones familiares y comunitarias tienen un rol central. Las ceremonias, como bodas y rituales religiosos, conservan elementos antiguos que han sido transmitidos de generación en generación.

A pesar de los procesos de modernización en China, el pueblo Maonan ha logrado mantener gran parte de su legado cultural. Hoy, representa no solo la diversidad étnica del país, sino también la importancia de proteger las tradiciones frente a los cambios del mundo contemporáneo.

Maonan (毛南族, Máonánzú)