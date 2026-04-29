FA pide a Hacienda revelar todas sus modificaciones presupuestarias
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FA pide a Hacienda revelar todas sus modificaciones presupuestarias
El Frente Amplio, a través de los diputados Ignacio Achurra, Constanza Schonhaut, Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter, llegó hasta el Ministerio de Hacienda para entregar un oficio en el que solicitan a la cartera del ministro Jorge Quiroz que revele todos los decretos de modificación presupuestaria firmados desde el 11 de marzo pasado, cuando asumió el actual gobierno.
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