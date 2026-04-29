Champions League: Atlético y Arsenal mantuvieron el suspenso tras empate marcado por los penales

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el Estadio Metropolitano, en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, dejando abierta la llave de cara a la revancha.

El equipo inglés se fue en ventaja al descanso gracias a un penal convertido por Viktor Gyökeres a los 44 minutos, mientras que el cuadro español igualó a los 56' por la misma vía, luego de una mano de Ben White que Julián Alvarez transformó en el 1-1.

La jugada más discutida llegó a los 76 minutos, cuando Hancko pisó a Eze dentro del área y el árbitro sancionó penal para Arsenal, pero luego rectificó su decisión tras ser advertido por el VAR y revisar la acción en el monitor.

La revancha se jugará el 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.

¿Cuándo es la revancha?