Hacienda recomendó recortar en 15% el gasto en beneficios como PGU y gratuidad

El Ministerio de Hacienda no sólo ofició al resto de las carteras con la instrucción de "descontinuar" 142 programas, sino que también les indicó una reducción de al menos 15 por ciento en el gasto destinado a planes sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Gratuidad y el Bono de Invierno.

El medio de investigación Ciper informó este martes que el documento en cuestión plantea disminuir, para el Presupuesto 2027, los recurso de 260 programas, y entre ellos destacan: la PGU, el gasto en transporte público metropolitano, el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Subsidio Único Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Provisional Solidario de Vejez, las inversiones en Jardines Infantiles, el Bono Invierno y el Subsidio Habitacional.

Al Ministerio del Trabajo le recomendó reducir más de 1,7 billones de pesos en 17 beneficios que administra el Instituto de Previsión Social (IPS), algunos de ellos establecidos por ley y que favorecen a más de tres millones de personas. Sumando estos recortes a los de otras 22 carteras, el monto ahorrado ascendería a 2,8 billones de pesos.

En el documento enviado a los ministerios, Quiroz recalca que las rebajas recomendadas deben tener un horizonte hasta 2031, como parte de un "nuevo paradigma" de la gestión pública.

"Proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual", ordena el líder de la billetera fiscal en el oficio.

Contraste con promesa de campaña

Estos planteamientos, recalca Ciper, contrastan con las promesas de campaña del hoy Presidente José Antonio Kast, quien afirmó en octubre de 2025 que, de ser electo, no iba a "recortar ningún beneficio social que hoy día exista".

Asimismo, indicó que los 6.000 millones de dólares que planteaba recortar en el primer año y medio de su Gobierno no afectarían beneficios como la PGU.

Igualmente, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó en La Tercera que la PGU no se iba a "tocar", y solo "van a crecer los beneficios económicos, particularmente para las personas más pobres".

Ciper apuntó que el impacto de la propuesta de Hacienda -si se aplicara tal cual- afectaría a más de 15 millones de chilenos, que verían reducidos sus beneficios sociales en áreas como educación, saludo, cultura, pensiones y vivienda a contar de 2027.

Se alude a unos 402 programas sociales en total, de los que 142 están bajo el mandato de "descontinuar", que luego el Gobierno explicó como una expresión técnica que implica reformular.

Entre todos los programas suman 5,4 billones de pesos, equivalentes a 6.000 millones de dólares.