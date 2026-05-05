Turismo en China: récord de viajes impulsa cambios en el consumo durante feriado del 1 de mayo

China registró un fuerte incremento en los viajes internos durante el cierre del feriado del 1 de Mayo, con más de 23 millones de pasajeros movilizados en tren solo en un día y la incorporación de 2.225 servicios adicionales para enfrentar la demanda.

El fenómeno, impulsado por cambios en el calendario escolar y mejoras en transporte, refleja una transformación en el turismo en China y en los patrones de consumo del país.

El operador ferroviario estatal informó que reforzó su capacidad ante el peak de viajes de regreso, uno de los momentos más intensos del calendario turístico chino.

Este movimiento masivo confirma la relevancia del feriado del Primero de Mayo como uno de los principales motores del turismo en China, especialmente en un contexto de reactivación del consumo interno.

Vacaciones escolares cambian la forma de viajar

Uno de los factores clave detrás del auge turístico es la implementación de las llamadas "vacaciones de primavera" en más de 100 ciudades.

Estas extensiones del calendario escolar han permitido adelantar o retrasar viajes para evitar congestión; convertir escapadas cortas en viajes de larga distancia y distribuir mejor la demanda turística durante el año.

Según datos de la plataforma Qunar, los viajes fuera de temporada alta crecieron un 10% interanual, mientras que los desplazamientos superiores a 800 kilómetros aumentaron más de un 30% en abril.

Turismo experiencial gana terreno

El turismo en China está evolucionando hacia un modelo centrado en experiencias, con mayor interés en actividades culturales, naturaleza y viajes temáticos.

Entre las tendencias destacan:

Mayor demanda por parques temáticos y museos.

Actividades como "terapia forestal" y turismo rural.

Preferencia por destinos menos masivos.

Expertos señalan que este cambio responde a una transformación estructural del consumo, donde las personas priorizan vivencias por sobre bienes materiales.

Impacto en la economía y el consumo interno

El auge del turismo en China se alinea con las metas del XV Plan Quinquenal (2026-2030), que busca fortalecer la demanda interna mediante el desarrollo del consumo experiencial.

Cifras recientes refuerzan esta tendencia. El sector turismo y servicios creció 12,8% interanual en el primer trimestre de 2026.

En tanto, las plataformas culturales aumentaron 8,2% en el mismo periodo.

Este escenario muestra cómo el turismo se consolida como un eje clave para la economía china, en un contexto donde el ingreso per cápita se acerca a los 14.000 dólares y redefine las prioridades de consumo.

El impulso al turismo en China no solo responde a factores estacionales, sino a una estrategia más amplia para dinamizar la economía.

Así, la combinación de políticas públicas (vacaciones escolares), infraestructura de transporte y nuevas preferencias del consumidor están configurando un modelo turístico más flexible, distribuido y orientado a experiencias.