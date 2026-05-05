﻿Poduje tras reunirse con Kast: "Siempre se pueden mejorar las formas cuando no son correctas"

Tras protagonizar una serie de controversias en los últimos días, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se reunió este martes con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, y aunque descartó haber sido llamado al orden, deslizó la importancia de hacer autocrítica.

A la salida del encuentro, la autoridad inicialmente planteó a la prensa que "fue una muy buena conversación con el Presidente: hablamos de la reconstrucción, básicamente".

En cuanto a las polémicas por su estilo peculiar, reflexionó: "Siempre hay que hacer autocríticas respecto de cómo uno es, (empeñarse por) que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto de país que tenemos, y hay que trabajar con mucho ahínco y siempre hay que mejorar".

"Creo que siempre uno tiene que mejorar las formas cuando éstas no son correctas, y soy el primero en reconocerlo si es que no ha sido así", aseguró Poduje.

Consultado respecto a si admite que su manera de expresarse no ha sido ideal, el ministro remarcó: "Lo que digo es que uno siempre puede mejorar las formas para que no afecten el fondo".

"Estilo Poduje" divide a la bancada RN

A pesar de las críticas que ha recibido en las últimas semanas, Poduje se mantiene como uno de los ministros mejor evaluados justamente por este estilo más confrontacional, además de su cercanía con los comités de vivienda.

De todos modos, el diputado RN Diego Schalper manifestó su admiración por la gestión del ministro de la Segpres, José García Ruminot -que también milita en RN-, después de que la autoridad reconociera que existe incomodidad en el gabinete por la tensión entre sus pares de Vivienda y Hacienda.

"Lo que más me ha gustado de José García Ruminot es que es un ejemplo de cómo se tiene que hacer política. Una persona que no hace mucho ruido, pero que logra acuerdos, que cuida las formas. Espero que ese sello imprima a todo el Gobierno. Un recado a todos los ministros: apliquen el modo García Ruminot", emplazó Schalper.

En contraste, el también diputado RN Francisco Orrego dijo hablar a título personal al declarar: "Soy un fanático del estilo de Iván Poduje, que es una persona directa y confrontacional. Lógicamente, ese estilo lo tiene muy bien posicionado en las encuestas, como el tercer ministro de este Gobierno con mejor aprobación".

A juicio del excandidato a gobernador, "lo que molesta no es el estilo, es que les digan la verdad".