El 26 de abril, se llevó a cabo el X Concurso Nacional de Doblaje en Español en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU, por sus siglas en inglés).

Tras la etapa preliminar, 10 equipos de las 42 universidades participantes de todo el país, compitieron en la final.

Entre las obras dobladas se encuentran las animaciones "Coco", "Intensa-Mente", "Zootopia" y "Paddington".

Los concursantes interpretaron segmentos con una actuación divertida y mucha creatividad, demostrando un alto nivel del dominio del idioma español y del conocimiento de las culturas hispanohablantes.

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