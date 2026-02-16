Víspera del Año Nuevo Chino: Cena de reunión y rituales nocturnos

Por Fabián Pizarro Arcos

La víspera del Año Nuevo Chino es el momento más importante de toda la celebración. La llamada "cena de reunión" (tuányuán fàn) reúne a toda la familia alrededor de una mesa abundante, simbolizando unidad, continuidad y prosperidad.

Su importancia es comparable a la cena de Nochebuena en culturas occidentales.

La comida suele extenderse durante horas y está cargada de rituales: se sirven los platos en un orden específico, se hacen brindis y se expresan buenos deseos.

Tras la cena, la tradición indica permanecer despiertos hasta la medianoche, práctica conocida como shousui, que simboliza la despedida consciente del año viejo y el recibimiento del nuevo.

A la medianoche, se encienden faroles, se realizan ofrendas y, cuando está permitido, se lanzan petardos para ahuyentar la mala suerte. El ambiente combina celebración, emoción y expectativa.

Con este ritual nocturno, la Fiesta de la Primavera entra oficialmente en escena, marcando el inicio de un nuevo ciclo cargado de esperanza, tradición y continuidad cultural.