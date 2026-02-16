Víspera del Año Nuevo Chino: Cena de reunión y rituales nocturnos
Su importancia es comparable a la cena de Nochebuena en culturas occidentales.
Por Fabián Pizarro Arcos
La víspera del Año Nuevo Chino es el momento más importante de toda la celebración. La llamada "cena de reunión" (tuányuán fàn) reúne a toda la familia alrededor de una mesa abundante, simbolizando unidad, continuidad y prosperidad.
La comida suele extenderse durante horas y está cargada de rituales: se sirven los platos en un orden específico, se hacen brindis y se expresan buenos deseos.
Tras la cena, la tradición indica permanecer despiertos hasta la medianoche, práctica conocida como shousui, que simboliza la despedida consciente del año viejo y el recibimiento del nuevo.
A la medianoche, se encienden faroles, se realizan ofrendas y, cuando está permitido, se lanzan petardos para ahuyentar la mala suerte. El ambiente combina celebración, emoción y expectativa.
Con este ritual nocturno, la Fiesta de la Primavera entra oficialmente en escena, marcando el inicio de un nuevo ciclo cargado de esperanza, tradición y continuidad cultural.