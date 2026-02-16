Fiscalía no descarta que se configuren otros delitos en caso de división El Teniente

El Ministerio Público no descartó este lunes que se configuren otros delitos en el caso de la división El Teniente de Codelco, luego de la auditoría realizada por la empresa tras el estallido de roca causó la muerte de seis trabajadores en julio de 2025.

A propósito de la desvinculación de tres ejecutivos de la división El Teniente, informada por la cuprífera la semana pasada, la Fiscalía señaló que se podrían configurar nuevos delitos aparte del cuasidelito de homicidio y de la responsabilidad de la empresa en dicho accidente.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, precisó que Codelco les informó el viernes de la auditoría que arrojó inconsistencia y ocultamiento de antecedentes relacionados con un desprendimiento de roca en el 2023.

"Nos encontramos estudiando posibles otros delitos que se podrían haber cometido a partir de los hechos que se han dado a conocer. Podría haber alguna falsedad involucrada o algún otro especial. Por tanto, nos encontramos estudiando los antecedentes que nos ha remitido Codelco", señaló el persecutor.

"Estamos hablando quizás de algún tipo de falsedad que se haya cometido en la entrega de información a Sernageomin", aseveró Cubillos.

El fiscal agregó que algunos de los antecedentes entregados por la empresa ya se encontraban en la propia investigación de la Fiscalía y de los requerimientos a ella.

De los ejecutivos desvinculados, Rodrigo Andrades, exgerente de mina y otrora gerente de proyecto, el Ministerio Público confirmó que ya figuraba como imputado.