Reabren investigación del caso Factop-Audio tras aceptar nuevas diligencias

La investigación en torno al bullado caso Factop-Audio, arista del caso Audio, tomó un nuevo giro este lunes, con la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de reabrir la indagatoria.

La medida se produce después de que el tribunal accediera a al menos seis nuevas diligencias solicitadas por diversas partes involucradas.

La reapertura fue solicitada por las defenesas de cuatro imputados y un querellante tras la presentación de la acusación del caso, argumentando la existencia de diligencias pertinentes y pendientes.

En específico, se acogieron tres diligencias solicitadas por un querellante y otras tres que pidió la defensa de la abogada María Leonarda Villalobos, una de las principales imputada de esta arista.

Algunas peticiones de María Leonarda Villalobos fueron descartadas por el órgano jurisdiccional debido a su complejidad o falta de pertinencia. (FOTO: ATON)

"Hay diligencias que para nosotros son fundamentales, como, por ejemplo, las que tienen que ver con la veracidad de los pedimentos en los que se realizaron los talonarios de cheques de nuestra representada. Lo hemos pedido desde el comienzo de la investigación", afirmó la abogada defensora de Villalobos, Alejandra Borda.

Según detalló, "nosotros tuvimos algunos peritajes particulares que arrojan que los cheques y que los pedimentos no habrían sido llenados por nuestra representada. Hay diferencias entre la escrituración, el llenado numérico, el llenado con palabras, etcétera. Eso para nosotros es importantísimo".

"Hay una serie de otras (situaciones) que tienen que ver con declaraciones o con el establecimiento de si existen seguros involucrados o no con relación a, por ejemplo, los fondos internacionales", puntualizó la jurista.

La abogada de Villalobos, Alejandra Borda, enfatizó la importancia de peritajes sobre talonarios de cheques para verificar su autenticidad y origen. (FOTO: ATON)

Pese a la relevancia destacada por la defensa, las solicitudes más directas de Villalobos sobre los cheques no fueron acogidas por el tribunal, ya que eran consideradas muy complejas y, por el otro lado, impertinentes a la acusación del Ministerio Público.

No obstante, la decisión judicial sí validó otras solicitudes clave. Entre ellas, fueron acogidas las que piden oficiar empresas de factoring y fondos de inversión para la entrega de información y una nueva revisión de los chats de WhatsApp de Daniel Sauer, otro de los principales imputados por el caso Factop-Audio.

Defensa de Hermosilla solicita que fiscal Parra declare como testigo

El caso Factop-Audio continúa generando nuevas aristas, con una solicitud que promete encender el debate en las próximas sesiones: La defensa del imputado Luis Hermosilla anunció que pedirá la declaración de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, en calidad de testigo.

La petición se fundamenta en la existencia de "eventuales favores que le habría pedido el imputado Luis Hermosilla cuando postulaba a su actual cargo".

Los representantes legales de Hermosilla pedirán la comparecencia de la fiscal regional Oriente ante el tribunal. (FOTO: ATON)

De ser acogida, la declaración de Parra puede arrojar nuevas luces sobre las interacciones y posibles influencias en el contexto de la designación de cargos importantes.