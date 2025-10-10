Xiamen brilla como destino internacional en el Festival de Medio Otoño

Durante la denominada "Semana Dorada", que celebró la Fiesta Nacional y el Festival de Medio Otoño de 2025, la ciudad de Xiamen se ubicó entre las cinco ciudades chinas más populares entre los turistas extranjeros, según datos de Ctrip, una de las principales plataformas de viajes del país.

El volumen total de órdenes internacionales aumentó un 65,3% interanual, con Malasia, Corea del Sur y Australia como los principales países emisores de visitantes. Este auge refleja el creciente atractivo de Xiamen como destino turístico y cultural dentro de China.

Actividades culturales y experiencias inmersivas

Más de 1.000 actividades en 100 categorías se desarrollaron durante los días de descanso, ofreciendo una combinación de tradición, modernidad y turismo experiencial.

Entre las iniciativas destacadas estuvo el programa "China colorida, buena fortuna en Xiamen", un recorrido de cuatro días dirigido a influencers y visitantes extranjeros residentes en China.

El itinerario incluyó exploraciones culturales, rutas de bienestar y actividades interactivas modernas, permitiendo conocer la esencia de la ciudad desde una perspectiva más cercana y participativa.

Música, patrimonio y espectáculos nocturnos

El sitio de grabación del programa de CCTV "China en el Patrimonio Inmaterial: Encuentro con Minnan" se transformó en una experiencia inmersiva para los visitantes, mientras que la 14ª Semana del Arte Pianístico de Gulangyu reunió a músicos de 11 países, como Alemania, Austria y Reino Unido.

En paralelo, el Carnaval del Jardín Botánico de Xiamen ofreció exhibiciones de faroles chinos, fusionando arte, luz y naturaleza. Los espectáculos de luces y música en la Calle Zhongshan y los paseos en el primer yate eléctrico de China completaron una agenda que combinó mar, tierra y tecnología en una misma experiencia cultural.

Diálogo cultural y proyección internacional

Como parte de su nueva estrategia turística, Xiamen lanzó la iniciativa "diálogo civilizacional", que conectó museos locales como el Museo de Reliquias Extranjeras de Gulangyu y el Museo de Xiamen.

Estas instituciones ofrecieron exhibiciones conjuntas de reliquias chinas y extranjeras, así como recorridos teatrales inmersivos centrados en la historia compartida entre Oriente y Occidente.

El impacto mediático también fue notable. Cadenas internacionales como Al Jazeera registraron los avances culturales y turísticos de la ciudad, mientras que medios nacionales -incluidos programas de CCTV como "Xinwen Lianbo" y "Noticias de China"- realizaron más de 190 coberturas sobre el auge turístico de Xiamen durante el feriado.

Mirando hacia el futuro

De acuerdo con la Oficina Municipal de Cultura y Turismo de Xiamen, entre septiembre y noviembre la ciudad organizará 8.000 espectáculos comerciales y más de 3.000 actividades culturales, con el objetivo de fortalecer su posición como destino turístico internacional.

La apuesta de Xiamen combina hospitalidad, cultura y sostenibilidad, reafirmando su lugar como una de las ciudades más vibrantes y abiertas de China para los visitantes extranjeros.