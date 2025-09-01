Chile promociona sus cerezas en Shanghái durante la China International Fruit Expo 2025

Frutas de Chile participó en la China International Fruit Expo 2025, realizada en Shanghái, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y preparar la temporada 2025–2026.

El stand nacional destacó la calidad de los productos chilenos, en especial de las cerezas, uno de los frutos más demandados en el mercado asiático. La presencia de la delegación busca consolidar a Chile como proveedor confiable y reforzar su posicionamiento en China, destino prioritario para las exportaciones del sector.

Una vitrina estratégica

La feria, que reúne a más de 300 expositores y 31 mil visitantes, es considerada una de las más relevantes de Asia. Para Chile, representa una oportunidad única de contacto directo con importadores, distribuidores y compradores de distintos continentes.

Además de las cerezas, se promocionan otras frutas chilenas como uvas, arándanos y manzanas, todas reconocidas por su frescura y seguridad alimentaria.

China, mercado clave para Chile

El gigante asiático es hoy el principal destino de la fruta chilena, concentrando gran parte de las exportaciones de cerezas durante el verano austral.

En ese contexto, la participación en Shanghái permite no solo cerrar acuerdos comerciales, sino también anticipar tendencias de consumo en un mercado altamente competitivo.

De acuerdo con Frutas de Chile, las expectativas son positivas: se espera un aumento en la demanda de cerezas chilenas y un interés creciente por diversificar la canasta exportadora hacia China. El trabajo en ferias internacionales como la Fruit Expo es fundamental para consolidar esa proyección.