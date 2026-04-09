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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Economía

China acoge a inversionistas internacionales para compartir oportunidades

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

El funcionario He Lifeng reafirmó la invitación de Beijing en el marco del XV Plan Quinquenal.

China acoge a inversionistas internacionales para compartir oportunidades
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China da la bienvenida a inversionistas de todo el mundo para que inviertan, hagan negocios en el país y compartan las oportunidades de desarrollo de alta calidad durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), declaró el jueves He Lifeng.

He, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos, hizo estas declaraciones durante una reunión en Beijing con Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates.

He indicó que la economía china ha registrado un fuerte comienzo este año, y agregó que el país seguirá ampliando la apertura de alto nivel durante el período del nuevo plan quinquenal.

Al señalar que una relación económica y comercial estable y saludable entre China y Estados Unidos está en los intereses fundamentales de ambas naciones, el alto funcionario chino expresó su esperanza de que la comunidad empresarial estadounidense continúe desempeñando un papel activo como defensora y promotora de los vínculos económicos y comerciales bilaterales.

Por su parte, Dalio afirmó que la economía china ha mostrado una notable resiliencia y estabilidad en el actual entorno internacional y expresó optimismo sobre sus perspectivas de desarrollo.

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