China acoge a inversionistas internacionales para compartir oportunidades
El funcionario He Lifeng reafirmó la invitación de Beijing en el marco del XV Plan Quinquenal.
El funcionario He Lifeng reafirmó la invitación de Beijing en el marco del XV Plan Quinquenal.
China da la bienvenida a inversionistas de todo el mundo para que inviertan, hagan negocios en el país y compartan las oportunidades de desarrollo de alta calidad durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), declaró el jueves He Lifeng.
He, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos, hizo estas declaraciones durante una reunión en Beijing con Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates.
He indicó que la economía china ha registrado un fuerte comienzo este año, y agregó que el país seguirá ampliando la apertura de alto nivel durante el período del nuevo plan quinquenal.
Al señalar que una relación económica y comercial estable y saludable entre China y Estados Unidos está en los intereses fundamentales de ambas naciones, el alto funcionario chino expresó su esperanza de que la comunidad empresarial estadounidense continúe desempeñando un papel activo como defensora y promotora de los vínculos económicos y comerciales bilaterales.
Por su parte, Dalio afirmó que la economía china ha mostrado una notable resiliencia y estabilidad en el actual entorno internacional y expresó optimismo sobre sus perspectivas de desarrollo.