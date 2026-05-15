China activa la economía del Mundial 2026 con el primer envío de camisetas y artículos deportivos

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó a mover la industria deportiva global, y China busca posicionarse como uno de sus principales proveedores.

El pasado 10 de mayo, un total de 2.056 unidades de equipamiento deportivo exclusivo para el torneo fueron exportadas desde la provincia china de Fujian a través del puerto de Xiamen.

El cargamento incluyó camisetas, pantalones cortos, mochilas y protecciones destinadas a selecciones participantes como Jordania. Según autoridades locales, este corresponde al primer lote de productos deportivos exportados por China específicamente para la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

La operación refleja cómo la "economía de eventos" vinculada al Mundial 2026 ya comienza a generar impacto en sectores estratégicos de la manufactura, logística y comercio exterior chino.

Fujian se consolida como centro de exportación deportiva

La provincia de Fujian se ha transformado en uno de los principales polos de producción de artículos deportivos en China. De acuerdo con datos entregados por la Aduana de Xiamen, las exportaciones deportivas de Fujian -incluyendo ropa, calzado y equipamiento- han superado los 150 mil millones de yuanes anuales desde 2020.

Solo entre enero y abril de este año, las exportaciones alcanzaron los 43.480 millones de yuanes, impulsadas por el crecimiento de marcas locales y la expansión internacional del sector.

El auge del Mundial 2026 aparece ahora como una nueva oportunidad para las empresas chinas ligadas al deporte, especialmente en un contexto donde la demanda global de equipamiento deportivo sigue creciendo.

KELME apuesta por innovación y tecnología textil

Una de las compañías involucradas en este primer envío es KELME (Karlme Sports Goods Group), empresa que logró convertirse en patrocinador oficial de las selecciones de Jordania y Bosnia y Herzegovina.

La firma explicó que las camisetas fueron desarrolladas con tejidos funcionales capaces de absorber humedad, facilitar el secado rápido y mejorar la ventilación durante la competencia.

Cada prenda pesa menos de 140 gramos y cuenta con un diseño elástico y ligero pensado para el alto rendimiento deportivo.

Desde la compañía señalaron que algunos jugadores profesionales describieron las camisetas como una "armadura que respira", debido a la combinación entre comodidad y transpirabilidad.

China acelera facilidades para la industria del deporte

La Aduana de Xiamen también anunció medidas especiales para facilitar las exportaciones vinculadas al Mundial 2026.

Entre ellas destacan la creación de una ventanilla exclusiva para productos relacionados con la Copa del Mundo, la optimización de los procesos aduaneros y sistemas rápidos de despacho para evitar retrasos logísticos.

Además, las autoridades informaron mejoras en mecanismos de protección de propiedad intelectual y apoyo tributario para empresas que busquen innovar y expandirse internacionalmente.

El avance de China en la cadena global de suministros deportivos muestra cómo el país busca aprovechar el impacto económico de grandes eventos internacionales, consolidando su presencia en industrias que van desde la tecnología textil hasta la logística global.