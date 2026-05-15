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Tópicos: País | Michelle Bachelet

México ratificó respaldo a candidatura ONU de Bachelet a través de su nuevo canciller

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Roberto Velasco, que asumió el cargo en abril, tuvo una reunión con la exmandataria sobre los desafíos de la diplomacia y el papel del organismo en el contexto internacional actual.

"Es parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores.

México ratificó respaldo a candidatura ONU de Bachelet a través de su nuevo canciller
 @SRE_mx (X)

En distintas ocasiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que es necesario fortalecer a la ONU para que vuelva a ser un espacio efectivo de coordinación multilateral.

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México ratificó este viernes su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, tras una reunión con el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, en la que abordaron distintos temas, entre ellos, los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la ONU en el contexto internacional actual.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México, indicó que Velasco sostuvo una reunión con Bachelet, quien lideró Chile entre 2006-2010 y 2014-2018, encuentro llevado a cabo en el marco del respaldo de México a su candidatura.

La candidatura de Bachelet, dijo la SRE, es impulsada por México "como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos".

En distintas ocasiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que es necesario fortalecer a la ONU para que vuelva a ser un espacio efectivo de coordinación multilateral.

La candidatura de la exmandataria, quien también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es apoyada por Brasil y México, las dos grandes potencias regionales, pese a que Chile retiró su apoyo.

Después de que el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) lanzara la idea, el Gobierno de su sucesor, José Antonio Kast, decidió anular el respaldo a la política progresista por considerar su nombre "inviable".

Bachelet se enfrenta a otros candidatos de la región, como la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Para resultar elegido, el candidato debe recibir los votos de una mayoría de integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU; no ser vetado por ninguno de los miembros permanentes; y, posteriormente, ser aprobado por la Asamblea General.

México ha insistido en la necesidad de revitalizar el multilateralismo y reforzar a las instituciones globales, en un escenario marcado por guerras, tensiones geopolíticas y el uso creciente de medidas unilaterales, una postura que el actual Gobierno ha vinculado de manera directa con los principios constitucionales de la política exterior mexicana.

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