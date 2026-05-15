Tras desmarque de Chomali, Kast defendió idea de reportar migrantes irregulares

En el cierre de su gira por la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast salió al paso este viernes de la controversia surgida tras los dichos de la ministra de Salud, May Chomali, quien marcó distancia de la propuesta del Gobierno que busca obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes en situación irregular.

Se trata de una indicación ingresada en el marco del proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas -actualmente en segundo trámite en la Comisión de Gobierno del Senado-, y busca aprovechar todo tipo de contactos entre estas personas y el Estado para identificarlas y proceder a expulsarlas.

"Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran", reza la moción.

De este modo, instituciones como Fonasa, isapres y AFP, al igual que hospitales, consultorios y establecimientos educacionales, deberían informar "el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación".

La indicación no solo ha causado reparos en la oposición, sino que también en el mismo Gobierno: el superintendente de Salud, Fernando Riveros, relevó en Cooperativa este viernes que, bajo el actual ordenamiento jurídico, los datos clínicos son "sensibles y confidenciales".

Poco después, coincidió con el regulador la ministra Chomali: "Esa información se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y está resguardada por el código sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente", subrayó en Radio T13.

La respuesta de Kast

El Presidente Kast aseguró compartir la preocupación por la atención médica, pero enfatizó que la prioridad es recuperar el control sobre quiénes habitan el territorio nacional.

"Lo que está muy bien resguardado siempre son los derechos de los pacientes. Nosotros no estamos y nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica de urgencia", sostuvo el Mandatario desde la loza del aeropuerto de Copiapó.

Sin embargo, precisó que, ante personas no identificadas en centros de salud, "necesitamos algún grado de alerta, no para no atenderlos, sino porque tenemos que ir teniendo información sin quitarle la atención médica de urgencia a nadie".

El Jefe de Estado señaló que "esto también podríamos hacerlo de una manera distinta, sin pasar a llevar ninguna ley del paciente", y propuso como alternativa "restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para que las personas se vayan identificando antes de entrar".

"Lo que buscamos es que la situación se ordene y que sepamos quiénes están en Chile. Vamos a ir paso a paso avanzando. En algunas materias, si existen dudas, las vamos a aclarar; si en alguna indicación hay algo que resolver, lo vamos a resolver. Lo importante es la meta a la cual queremos llegar, que es el orden en nuestra patria y que las personas que han ingresado irregularmente tengan claro que van a tener que abandonar el país y volver a solicitar la entrada para entrar por la puerta", remarcó Kast.

Y sentenció: "La migración tiene colapsados a varios de nuestros servicios en temas de seguridad, salud y educación".

Reordenamiento carcelario y Punta Peuco

Durante la ronda de prensa, Kast ratificó que su Administración está evaluando el futuro de centros penitenciarios como Punta Peuco, la cárcel destinada desde 1995 como prisión especial y privilegiada para los criminales de lesa humanidad de la dictadura (1973-1990) y que el año pasado el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) transformó en un penal común.

"Estamos en un proceso de reordenamiento de todo el sistema carcelario y penitenciario. (...) Claramente, no comparto la medida que tomó el Presidente Boric", afirmó el actual Presidente, quien añadió que "los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación y que personas que tienen condena por distinta índole puedan ser separados" según sus crímenes.

Kast criticó, en esa línea, la gestión penitenciaria de su antecesor y tachó la inauguración de la cárcel La Laguna, situada en Talca, como una "seudoinauguración" que "estuvo bastante tiempo sin internos".

"En temas de políticas penitenciarias, no comparto varias de las medidas que tomó el Presidente Boric y algunas de esas van a cambiar", advirtió.