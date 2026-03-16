China fija meta de 100.000 vehículos de hidrógeno para 2030

China se fijó como objetivo contar con 100.000 vehículos de pila de combustible de hidrógeno en circulación para 2030, el doble de la cifra prevista para 2025, según una circular emitida conjuntamente por tres organismos del Gobierno, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

La iniciativa busca acelerar la aplicación a gran escala de la energía del hidrógeno, considerada por las autoridades como un nuevo motor para el crecimiento económico y la transformación energética del país.

Uno de los ejes del plan es reducir el precio del hidrógeno para los usuarios finales. El documento establece que el costo debería bajar a menos de 25 yuanes por kilogramo (unos 3,6 dólares) hacia 2030, mientras que en las regiones con mejores condiciones el precio podría acercarse a 15 yuanes por kilogramo.

Programas piloto en ciudades

La estrategia se implementará mediante programas piloto liderados por conglomerados urbanos, que actuarán como principales plataformas de desarrollo e innovación en el sector.

Cada iniciativa tendrá una duración de cuatro años y contará con incentivos financieros del Gobierno central. Según la circular, el financiamiento máximo para un solo conglomerado urbano no superará los 1.600 millones de yuanes durante el periodo piloto.

Estos proyectos priorizarán el desarrollo de vehículos de pila de combustible, aplicaciones industriales impulsadas por hidrógeno y nuevos usos innovadores de esta fuente energética.

Una industria en crecimiento

El Ministerio de Industria y Tecnología Informática señaló que la industria del hidrógeno en China ha pasado "de cero a uno", aunque todavía enfrenta varios desafíos. Entre ellos figuran la limitada escala de aplicaciones, los costos elevados y las dificultades para almacenar y transportar el hidrógeno.

Pese a estos obstáculos, el sector ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años.

Según las autoridades, para finales de 2025 el país habrá vendido cerca de 40.000 vehículos de pila de combustible, además de construir 574 estaciones de recarga de hidrógeno con una capacidad diaria combinada superior a 360 toneladas.

Estos avances sitúan a China entre los países líderes del mundo en el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno, una energía que diversos gobiernos consideran clave para avanzar hacia sistemas de transporte y producción más limpios.