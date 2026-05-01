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La primera marcha del Día de los Trabajadores bajo el Gobierno de Kast

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Esta jornada se desarrolló la primera marcha del Día del Internacional de los Trabajadores bajo el mandato del Presidente José Antonio Kast. Convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), contó con una multitudinaria participación de organizaciones gremiales y sindicales, más partidos políticos y personeros de la oposición.

La manifestación se da en un contexto de constantes tensiones con el Ejecutivo debido a sus propuestas de recorte fiscal en materia social y de educación, su plan de reconstrucción nacional, la implementación de la segunda fase de la Ley 40 Horas, la eventual descontinuación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el desacuerdo con el reajuste del sueldo mínimo, entre otros conflictos.

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