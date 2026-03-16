China Hoy: Puerto de Libre Comercio de Hainan, ir más allá de lo convencional

Por: Daryl Guppy*

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Como nuevo y vital modelo para el comercio internacional y la logística de China, el Puerto de Libre Comercio (PLC) de Hainan se distingue de otras iniciativas similares de apertura. Esa política ha transformado la estructura del comercio chino mediante medidas innovadoras de libre comercio, procedimientos aduaneros eficientes y su integración con los procesos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, representando un hito en los esfuerzos de China por afrontar la siguiente etapa de su proyección global.

¿Por qué es importante?

En un momento en que la globalización enfrenta fuertes retos debido al aumento de los riesgos geopolíticos, la importancia estratégica del PLC en Hainan no puede subestimarse. Este funciona como un área aduanera especial, lo que permite reformas institucionales más profundas mediante amplias políticas de aranceles cero y una política de procesamiento con valor añadido que autoriza la entrada libre de aranceles a la parte continental de China de productos que cumplan los requisitos.

Estas iniciativas se combinan con flujos de capital transfronterizos más libres filtrados por la aplicación y certificación de blockchain (cadena de bloques), mejorando la eficiencia del comercio transfronterizo y reduciendo los riesgos en la liquidación comercial. El objetivo es que Hainan participe en el libre comercio con la comunidad internacional, con bienes libres de aranceles circulando libremente dentro de la isla.

El mensaje central que se transmite a los inversores internacionales y a las corporaciones multinacionales es que China está impulsando reformas institucionales profundas con el fin de construir un entorno empresarial basado en reglas y de alto nivel.

La escala geográfica también importa. La superficie terrestre de la isla de Hainan es más de 70 veces superior al área combinada de las 156 zonas aduaneras especiales de China, lo que ofrece un amplio margen para la expansión. El modelo del PLC de Hainan activa simultáneamente los flujos de mercancías, capital, personas y datos, proporcionando a las empresas internacionales un acceso y una flexibilidad sin precedentes.

China cuenta con 22 zonas de libre comercio (ZLC), pero Hainan representa un nivel de apertura fundamentalmente distinto, con una orientación empresarial enfocada en la participación en la economía internacional de inversión. La mayoría de las ZLC se limitan a áreas urbanas específicas y se centran en la modernización de industrias locales. El modelo de Hainan transforma toda la isla en un puerto de libre comercio unificado, lo que la convierte en un refugio seguro y confiable para las actividades económicas y comerciales globales.

La proporción de productos con arancel cero en el PLC de Hainan se ha elevado del 21 al 74 %. Las empresas que importen maquinaria y materiales podrían reducir sus costos fiscales en torno al 20 %.

El establecimiento de un tope del 15 % para el impuesto sobre la renta corporativa de las empresas elegibles, frente al 25 % en el continente y el 16,5 % en Hong Kong, ofrece una clara ventaja competitiva. El impuesto sobre la renta personal para individuos elegibles también se limita al 15 %, en comparación con una tasa máxima del 45 % en la parte continental de China.

18 de diciembre de 2025. Un barco que transporta 179.000 toneladas de materias primas petroquímicas y materiales auxiliares atraca en el muelle del almacenamiento de petróleo de la empresa SDIC Oil & Gas Terminal Yangpu, Hainan. (Xinhua)

Alineación de normas y mejora del entorno empresarial

Históricamente, las políticas exitosas de China en zonas de comercio y desarrollo se basaron principalmente en incentivos relacionados con la tierra y los impuestos. Conocidas como apertura basada en factores, desempeñaron un papel importante en el proceso histórico de apertura del país. En cambio, el modelo del PLC de Hainan se estructura en torno a una apertura institucional, donde la arquitectura administrativa del entorno comercial y de inversión adquiere un papel más destacado en el desarrollo. Las normas se alinean mejor con los estándares internacionales y los beneficios políticos tangibles se reflejan en ámbitos como la gestión mediante listas negativas, los flujos transfronterizos de datos y la protección de la propiedad intelectual.

El PLC de Hainan cuenta con la lista negativa más corta para la inversión extranjera entre todos los puntos de entrada de China. Una lista más breve proporciona mayor certidumbre a los importadores y crea un entorno comercial y logístico más eficiente. Paralelamente, la Ventanilla Única de Comercio Internacional de Hainan, una plataforma de servicios internacionales del PLC de Hainan, facilita inversiones eficientes en la región, conectándola con un sistema moderno de gestión comercial.

Un puerto de libre comercio de clase mundial requiere no solo "infraestructura dura", sino también un entorno amable alineado internacionalmente, que incluya el estado de derecho, marcos regulatorios sólidos y servicios eficientes. El modelo del PLC de Hainan es como un campo de pruebas para el acoplamiento de China con los acuerdos comerciales internacionales, algo esencial en un mundo afectado por interrupciones del comercio. La aplicación avanzada de despachos aduaneros digitales basados en cadena de bloques, junto con la integración de los estándares de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para el despacho y la liquidación del comercio transfronterizo, ofrece una hoja de ruta para una fusión más profunda de China en la economía global.

El lanzamiento de las operaciones aduaneras especiales en Hainan demuestra la determinación de China hacia la apertura. Bajo su administración aduanera de "dos líneas", el modelo del PCL permite probar reformas en áreas sensibles, como las finanzas offshore, los flujos transfronterizos de datos y los servicios médicos internacionalizados.

El PLC de Hainan promueve la apertura financiera mediante la facilitación del financiamiento transfronterizo y de las operaciones de divisas. Estas medidas avanzadas aceleran las transacciones y liquidaciones comerciales internacionales. Más importante aún, reducen el riesgo de contraparte, ya que las liquidaciones mediante blockchain son prácticamente instantáneas, eliminando el riesgo cambiario. En consecuencia, disminuyen el riesgo general de hacer negocios en el PLC de Hainan.

Aunque aún se encuentra en una etapa temprana, el modelo del PLC de Hainan ha mostrado avances significativos en la creación de un entorno empresarial basado en el estado de derecho, internacionalizado y beneficioso. El inicio oficial de los nuevos arreglos administrativos ha despertado interés en toda la región, con empresas logísticas analizando el potencial de nuevas rutas y la expansión de capacidades.

Para ganarse plenamente la confianza de la comunidad internacional, el PLC de Hainan debe mantener la coherencia en la aplicación de las nuevas regulaciones administrativas y comerciales. Además, debe conservar flexibilidad y apertura frente a los cambios impuestos por un entorno comercial internacional cada vez más deteriorado.

18 de diciembre de 2025. Camiones que salen de Hainan pasan por el área de inspección de manera ordenada. (Zhang Mao)

Cadenas de suministro, industrias y beneficios compartidos

En un contexto de profunda reestructuración de las cadenas de suministro globales, el PLC de Hainan influirá en su reconfiguración, especialmente en la región Asia-Pacífico. El puerto tiene el potencial a largo plazo de convertirse en un nuevo centro logístico y en un polo de manufactura de alto nivel.

A largo plazo, Hainan puede transformarse en un centro logístico estratégico al servicio de las regiones suroccidentales y del centro-oeste de China, ahorrando en promedio casi 10 días en comparación con los puertos de la costa oriental.

El competidor directo del PLC de Hainan es el modelo de transbordo de Singapur. Algunos buques de carga indonesios ya están ahorrando hasta un 32 % en costos al navegar directamente hacia el puerto de Yangpu en Hainan en lugar de hacerlo vía Singapur. La eficiencia del despacho aduanero de Hainan, que permite procesar declaraciones electrónicas en menos de una hora, también está atrayendo carga que anteriormente se transbordaba o almacenaba en Singapur.

PSA International, la que anteriormente fue la Autoridad Portuaria de Singapur, ha firmado acuerdos con Hainan para operar rutas marítimas directas. Observadores prevén que la red marítima de Asia-Pacífico podría evolucionar del modelo de "centro y radios" de Singapur hacia una "red multinodal" que incluya a Hainan. El sistema aduanero especial de Hainan proporciona a las cadenas de suministro globales un vínculo competitivo abriendo una ruta al mercado chino.

De este modo, el PLC de Hainan está reconfigurando la cadena de suministro China-ASEAN. Hainan ha evolucionado hasta convertirse en un centro institucional, preparado para ser una base preferente de tránsito y procesamiento de materias primas y productos agrícolas de la ASEAN que ingresan en China, así como de bienes manufacturados chinos con destino a la ASEAN.

El nuevo entorno regulatorio de Hainan implica que los envíos desde Singapur y Malasia ahora cuentan con nuevas alternativas logísticas. Puertos regionales como Darwin, en el norte de Australia, ya están explorando el desarrollo de nuevas rutas comerciales para mejorar los tiempos de envío y entrega.

Al mismo tiempo, Hainan también se centra en el desarrollo del turismo, los servicios modernos y las industrias de alta tecnología. Para las multinacionales de sectores como la manufactura avanzada, la biofarmacéutica y las tecnologías verdes, Hainan ofrece incentivos políticos. Mediante industrias orientadas al futuro, como la industria de plantación, la tecnología de aguas profundas y la aeroespacial, se reforzará la alineación institucional de Hainan con las normas internacionales de alto nivel en materia de comercio.

Las políticas que promueven los flujos transfronterizos de capital, las finanzas offshore (actividades comerciales en una jurisdicción extranjera) y la gestión simplificada de divisas buscan incentivar a corporaciones multinacionales, bancos extranjeros, aseguradoras y otras instituciones financieras a prestar servicios en el PLC de Hainan. Estas medidas fortalecerán el uso internacional de la moneda china y profundizarán la integración de China en los sistemas financieros globales.

Para China, el PLC de Hainan crea un punto de articulación estratégico entre la circulación económica interna y externa, impulsa una apertura de alto nivel para promover la reforma interna y proporciona una plataforma clave para una participación más profunda en la integración económica de Asia-Pacífico.

Asimismo, ofrece a las multinacionales una nueva opción para optimizar su huella productiva en Asia-Pacífico y a nivel global, ampliando la diversidad y resiliencia de las cadenas de suministro.

En definitiva, el PLC de Hainan es un verdadero punto de inflexión, y quienes aprovechen de forma temprana las oportunidades que brinda obtendrán beneficios sustanciales.

*Daryl Guppy es un experto internacional en análisis técnico financiero y fue miembro del Consejo Empresarial Australia-China.