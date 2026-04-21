China vende en minutos lo que el mundo vende en meses: el fenómeno del "live commerce"
El "live commerce" en China ya redefine el consumo al mezclar entretenimiento, tecnología y psicología social.
El "live commerce" en China ya redefine el consumo al mezclar entretenimiento, tecnología y psicología social.
Por Fabián Pizarro Arcos
China no solo es la fábrica del mundo. Hoy también es el laboratorio del futuro del consumo. Y en ese escenario, el live commerce -ventas por streaming en tiempo real- se ha convertido en uno de los fenómenos más disruptivos del comercio global.
Se trata de transmisiones en vivo donde influencers, celebridades o incluso vendedores de marcas muestran productos, interactúan con la audiencia y venden en tiempo real. Pero no es solo una evolución del e-commerce: es un híbrido entre televisión, redes sociales y tienda digital.
Los números hablan por sí solos. Según el informe "Selling in China - The Rise of Livestreaming E-commerce", en 2024, este mercado alcanzó cerca de 807 mil millones de dólares en China, con más de 833 millones de usuarios participando en transmisiones en vivo, es decir, más del 75% de los internautas del país . Y la proyección es aún más impactante: podría superar 1,1 billones de dólares en 2026 .
Pero lo más impresionante ocurre en las transmisiones mismas. Algunos influencers -como el famoso "rey del lipstick" Li Jiaqi- han llegado a generar hasta 2.900 millones de dólares en ventas en una sola sesión de pocas horas. Sí, miles de millones... en directo.
El live commerce en China combina tres elementos clave:
Este modelo transforma al consumidor: deja de buscar productos y pasa a descubrirlos mientras se entretiene.
El éxito no es casual. Responde a una combinación de factores estructurales:
Más allá de lo económico, el live commerce refleja un cambio profundo en el comportamiento humano:
Este modelo responde especialmente a las nuevas generaciones -millennials y Gen Z- que buscan autenticidad, interacción y entretenimiento en cada experiencia digital.
El fenómeno no es solo de influencers independientes. Multinacionales han entendido el potencial.
Según Reuters, compañías globales como Reckitt han apostado fuerte por este modelo en China, utilizando influencers, empleados e incluso avatares de inteligencia artificial para vender productos en vivo, alcanzando millones de consumidores.
Además, plataformas como Taobao Live o Douyin (la versión china de TikTok) y Wechat se han convertido en verdaderos centros comerciales en streaming, donde marcas de lujo, tecnología y consumo masivo venden directamente al usuario.
China no solo lidera: está marcando el camino. Mientras en Occidente el live commerce aún es incipiente, en China ya representa una parte sustancial del comercio digital y sigue creciendo a doble dígito anual.
Lo que ocurre hoy en China probablemente será estándar global en los próximos años.
Porque en el fondo, esto no es solo comercio. Es una nueva forma de consumir, de interactuar... y de vivir el mercado en tiempo real.