Valladares advirtió que no quieren un "Azul Azul" en Colo Colo frente a OPA de Mosa

El Club Social y Deportivo Colo Colo manifestó este martes su rechazo a la reciente Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Aníbal Mosa, timonel de Blanco y Negro, advirtiendo sobre el riesgo de un "control absoluto" que podría replicar experiencias negativas en el fútbol chileno.

En entrevista con Cooperativa Deportes, Edmundo Valladares, presidente de la institución, fue enfático al trazar un paralelismo con la situación de Universidad de Chile y Azul Azul, señalando que el Club Social busca evitar a toda costa un escenario similar para el "Cacique".

"No queremos tener una experiencia como la que ha tenido, por ejemplo, la 'U' con Azul Azul, donde hay un control absoluto", advirtió el líder del Club Social, que profundizó la postura de oposición a la posibilidad de que Mosa adquiera una posición mayoritaria.

Valladares explicó que la noticia de la OPA se confirmó en la madrugada, y aunque reconoce que es una "acción válida por parte de cualquier accionista", el Club Social no "comparte" y le genera "mucha inquietud" la visión de un control absoluto.

"Tenemos una visión de club que es muy heterogéneo, que representa a gran parte de la sociedad chilena, y la verdad que no compartimos la posibilidad de que se pueda concretar un control casi absoluto de la administración de Colo Colo", sostuvo en Cooperativa.

Al ser consultado sobre el impacto de un control absoluto en el poder de voto del Club Social, Valladares reconoció que "en el papel si se toma un control absoluto, como es la posibilidad que acá se ha planteado, queda a voluntad del del controlador".

Por lo tanto, el Club Social considera que "el tener un solo controlador para la concesionaria que administra a la institución más grande del país no lo vemos como algo conveniente".