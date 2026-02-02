Cómo las marcas chinas conquistan adeptos globales gracias a su cultura

Para Selena, una consumidora española, la cultura tradicional china cobró vida de una forma inesperada, ya que lo hizo a través de una paleta de maquillaje, luego de que el estuche de la marca china de cosméticos Florasis, con un fénix grabado de forma intrincada, le pareciera más una obra de arte que un cosmético.

"Me encanta cómo la artesanía tradicional se integra con los cosméticos", expresó Selena. "Ha profundizado mi comprensión de la cultura china y compraré algunos para mi familia y amistades", agregó la española.

Fundada en Hangzhou en 2017, Florasis ha forjado su identidad fusionando las técnicas artesanales tradicionales chinas, como la platería Miao y el bordado Su, con el diseño de maquillaje contemporáneo. Su narrativa única, la exquisita elaboración de sus productos y su elegante embalaje han ayudado a la marca a destacar entre los cientos de marcas de cosméticos que surgen cada año.

Gracias a su éxito nacional y su atractivo estético, Florasis ha conseguido una sólida base de seguidores internacionales. La marca lanzó su tienda oficial en Amazon Japón en marzo de 2021, donde varios productos se agotaron poco después de su lanzamiento. Desde entonces, se ha expandido a Ulta Beauty, la mayor cadena de tiendas de belleza de Estados Unidos.

La historia de Florasis no es aislada. Desde los tés especiales hasta los juguetes de diseño, una oleada de marcas chinas está transformando el gusto global. Estas empresas van más allá de los símbolos culturales superficiales para mostrar la esencia más profunda de las tradiciones chinas. Redefinen el concepto "Hecho en China", cautivando a los consumidores globales con la artesanía, el diseño y la estética distintiva, no con precios bajos.

Otro ejemplo de esta tendencia proviene de la provincia de Guangdong, en el sur de China, donde un juguete de construcción de metal inspirado en antiguas costumbres nupciales ha ganado popularidad mundial. Compuestos por cientos de piezas cortadas con precisión, los kits se pueden ensamblar para crear elaborados tocados de la novia que recuerdan a los que usaban las novias imperiales.

Ye Zuwei, subdirector general de Dongguan Weishi Culture Technology Co., empresa que opera la marca, afirmó que las exportaciones de la compañía aumentaron un 15 por ciento interanual el año pasado. "Los elementos culturales prolongan la vida útil de los productos", destacó. "Una vez terminados, estos modelos se asemejan a las obras de arte finamente elaboradas, en lugar de a los juguetes convencionales, ofreciendo a los consumidores tanto placer visual como una sensación de logro", puntualizó Ye.

Los datos subrayan esta tendencia. A pesar de las crecientes dificultades a nivel mundial, las exportaciones de productos de marcas chinas locales aumentaron un 12,9 por ciento interanual en 2025, según cifras de las aduanas. En los tres primeros trimestres del año pasado, las exportaciones de artículos festivos, muñecas y juguetes con temática animal superaron los 50.000 millones de yuanes (unos 7.180 millones de dólares) y llegaron a más de 200 países y regiones.

La popularidad mundial de los productos con un toque chino refleja la influencia de la cultura tradicional china, la creatividad de las empresas chinas y la solidez de la base manufacturera del país, indicó Wang Jun, subdirector de la Administración General de Aduanas.

El auge de la propiedad intelectual

En consonancia con esta opinión, Lu Dandan, profesora asociada de la Academia de Bellas Artes de Shanghai, enfatizó el papel fundamental del ecosistema manufacturero chino para traducir su profundo patrimonio cultural en sofisticados productos de consumo.

"El auge de la propiedad intelectual china es el resultado de casi una década de evolución", puntualizó Lu. "Es la capacidad manufacturera del país la que ha sustentado este cambio y seguirá marcando la trayectoria del estilo de 'China-chic'", destacó.

El crecimiento explosivo de los productos de "China-chic" se ha visto impulsado aún más por la expansión global de las plataformas de internet chinas, según los expertos. Al aprovechar las redes sociales y el comercio electrónico transfronterizo, las marcas chinas llegan a consumidores de todo el mundo, integrando los estilos de vida chinos en la cultura global, a la vez que fomentan el reconocimiento y la fidelidad a la marca.

El apoyo político también ha desempeñado un papel crucial. El gobierno lanzó el Día de la Marca China en 2017 para concientizar al público sobre el desarrollo de la marca y fomentar un entorno favorable para su desarrollo. Provincias como Zhejiang y Guangdong han implementado programas especializados para alejar el consumo cultural de las tendencias efímeras y orientarlo hacia un crecimiento sostenible.

Wang Xianqing, de la Universidad Baiyun de Guangdong, afirmó que las empresas chinas no solo venden productos, sino que también exportan las experiencias culturales, la filosofía y la sabiduría estética orientales. Estas ofertas responden al creciente deseo de los consumidores globales de vincularse con civilizaciones diversas, estilos de vida sostenibles y experiencias significativas, opinó la académica.

"Acelerar la expansión global de las marcas chinas y construir una cartera más amplia de referentes con influencia internacional podría ayudar a China a ascender en la cadena de valor global, desde la manufactura hasta la creación cultural de alta gama", añadió Wang.