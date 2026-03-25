Congreso despachó proyecto que contiene el precio de la parafina

✅ APROBADO | La Sala de la Cámara respaldó las modificaciones del Senado al proyecto para contener el precio de la parafina junto a otras medidas. Despachado a ley.

A horas de que entre en vigencia la histórica subida de los combustibles, el Congreso despachó a ley el proyecto del Gobierno que adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene (parafina).

Poco antes de las 22:00 horas, la Sala del Senado aprobó la propuesta sin votos en contra, y minutos después, la Cámara de Diputadas y Diputados ratificó los cambios realizados al texto, dejándolo listo para su promulgación.

La futura norma autoriza un aumento temporal de 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), con el fin de contener el alza de la parafina en el contexto de la modificación al Mepco.

Adicionalmente, modifica la fórmula de cálculo de la Ley 19.030, que creó el FEPP, para que el precio del kerosene doméstico se mantenga en un nivel similar al de febrero, antes de que el Ejecutivo alterase la herramienta de estabilización.

Cabe mencionar que estas medidas de mitigación no tendrán efecto inmediato, pues la ENAP ya confirmó una subida de la parafina a partir de este jueves, que rondará los 138,5 pesos por litro.

Por otro lado, el texto también contempla la entrega por seis meses de un bono de 100 mil pesos mensuales a los propietarios de taxis y colectivos, así como para los transportistas escolares.

Tal monto solo podrá usarse para la compra de combustibles, y podrá ser transferido por el propietario al conductor del vehículo. No obstante, el Gobierno estipula suspender su pago si el precio promedio mensual del petróleo Brent baja de los 80 dólares.

Senadora Cicardini pidió al ministro Quiroz renunciar "por el bien de Chile"

A pesar del apoyo transversal al proyecto, la votación fue precedida por un duro debate. En ese marco, la senadora socialista Daniella Cicardini cuestionó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aprovechando que estaba presente en la Sala, por su rol en la repentina alza.

"Usted, señor ministro, es un provocador. Está provocando a la gente. Nadie le pide que sea simpático, pero por último sea empático con la clase media, con los trabajadores y trabajadoras. Tenga un mínimo de decencia con el país que dice gobernar. Señor ministro de Hacienda, por el bien de Chile, dé un paso al costado. De verdad, renuncie ministro, asuma su responsabilidad por esta crisis", emplazó la opositora.

Esta intervención irritó a parlamentarios del oficialismo, al punto que el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), protestó desde su pupitre que "no puedo dejar, como parlamentario de Gobierno, que me traten así a un ministro".

"El día de mañana, esto va a ser un circo. Este es el Senado, es distinto", añadió el gremialista, aludiendo al antiguo cargo de diputada de Cicardini.

Por otro lado, casi al terminar la sesión en la Cámara Baja, el diputado RN Francisco Orrego denostó duramente a la Administración Boric, llevando a que el presidente de la Corporación, Jorge Alessandri (UDI), lo llamara al orden y anunciara la aplicación de multas por sus dichos.

Desde la bancada comunista, en tanto, criticaron a Orrego por argumentar en el Congreso como si estuviese en el programa de televisión "Sin filtros", en el cual se hizo conocido.