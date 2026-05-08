Chongqing recibió a 23 diplomáticos de 14 países en una gira cultural de cinco días organizada bajo el programa "Descubriendo la Belleza de China", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo de China para promover el intercambio cultural y el turismo internacional.

La actividad permitió a representantes de países de Asia y Europa recorrer algunos de los principales atractivos turísticos y patrimoniales de esta megaciudad del suroeste chino, en momentos en que Chongqing experimenta un fuerte crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros.

Según informó la autoridad de turismo local, la ciudad recibió más de dos millones de turistas internacionales durante 2025, lo que representó un aumento interanual del 68,2%. En tanto, entre enero y marzo de 2026, las visitas desde el extranjero crecieron un 60,3%, alcanzando un máximo histórico.

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