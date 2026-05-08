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Con mensaje de la primera dama: La Moneda invitó al Día del Patrimonio

Publicado: | Fuente: @patrimoniopresidencia
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La primera dama Pía Adriasola protagonizó el video con que el Palacio de La Moneda invitó a la ciudadanía a participar -el 30 y 31 de mayo- en una nueva celebración del Día del Patrimonio Cultural, que tendrá nuevamente a la sede de gobierno como uno de sus principales atractivos.

Nuevamente residencia del Presidente -lo que no ocurría desde el mandato de Carlos Ibáñez del Campo en la década de 1950-, La Moneda abrirá salones y espacios a los que las personas no pueden acceder, junto a guías especializados; aunque no se descarta que como otros jefes de Estado, el propio Presidente José Antonio Kast pueda ser anfitrión de algunos grupos de visitantes.

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