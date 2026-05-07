La industria del té en China está acelerando su modernización con inteligencia artificial, drones, turismo cultural y nuevos productos derivados, en una estrategia que busca fortalecer las exportaciones y posicionar la cultura del té chino en el mercado global.

Desde las colinas de Hangzhou hasta las fábricas inteligentes de Zhejiang, productores, investigadores y empresas trabajan para transformar una tradición milenaria en una cadena de valor conectada con el mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO