En su primera instalación expuesta en Berlín, el artista estadounidense Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, ha creado una manada de siete robots cuadrúpedos con cabezas humanas hiperrealistas de figuras del mundo tecnológico, como los empresarios Elon Musk y Jeff Bezos, y de los míticos creadores Andy Warhol y Pablo Picasso.

Desde el martes al domingo, el vestíbulo de la Nueva Galería Nacional de Berlín exhibe la instalación de Beeple, titulada 'Regular Animals' y alrededor de la cual visitantes de la pinacoteca miran con extrañeza o sonríen mientras esperan al "modo caca" de estas máquinas, en el que los robots con caras humanas imprimen desde su parte trasera imágenes para el público.

Los robots, de la firma estadounidense Robostore -distribuidora de la empresa china Unitree Robotics-, están dotados de sensores que captan cuanto tienen delante y, gracias a un programa de inteligencia artificial, procesan esa información registrada para después defecar una imagen según el estilo que caracteriza al personaje retratado.

En el caso del robot de Picasso, por ejemplo, la defecación es una imagen de estilo cubista.

Todas las caras de los robots, que incorporan además de la del genio malagueño la del empresario tecnológico Mark Zuckerberg, el dictador norcoreano Kim Jong-un y otra del propio Beeple, proceden de la empresa Hyperflesh, cuyas detalladas representaciones en silicona sonríen o lucen talante serio.

Solo en el caso de Kim Jong-un usó Beeple una cara sonriente, con la dentadura del líder del régimen norcoreano a la vista.

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