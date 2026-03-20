Expandirse a China desde Chile: el programa de ProChile que apoya a startups en 2026
La iniciativa Global X Asia ofrece cupos limitados para ingresar a mercados como Beijing, con foco en empresas tecnológicas en etapa de crecimiento.
La iniciativa Global X Asia ofrece cupos limitados para ingresar a mercados como Beijing, con foco en empresas tecnológicas en etapa de crecimiento.
ProChile abrió la convocatoria 2026 del programa Global X Asia, una iniciativa dirigida a empresas chilenas de base científica y tecnológica que ya estén internacionalizadas y busquen expandirse en mercados asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, India y Taipéi.
El objetivo es acelerar la llegada de estas compañías al ecosistema asiático, fortaleciendo la diversificación de la oferta exportable chilena en una de las regiones más dinámicas del mundo.
Las postulaciones, a través del sitio web de ProChile, están abiertas hasta el jueves 2 de abril a las 13:00 horas. El programa, indicó la institución, se realizará entre el 6 de mayo y el 31 de agosto de este año.
El programa está orientado a empresas que tengan definido un plan de ingreso o instalación en Asia, especialmente aquellas que se encuentren en fase de escalamiento.
En ese contexto, la iniciativa busca conectar a emprendimientos tecnológicos chilenos con actores clave del mercado asiático, facilitando su posicionamiento en economías altamente competitivas.
Uno de los países incluidos es China, específicamente Beijing, considerado un polo estratégico para el desarrollo tecnológico y la innovación en la región.
Las empresas que participen en Global X Asia 2026 podrán acceder a una serie de herramientas para potenciar su internacionalización:
Estos beneficios buscan facilitar el aterrizaje de soluciones innovadoras chilenas en Asia, reduciendo brechas de entrada y fortaleciendo redes estratégicas.
El programa contempla un número acotado de empresas por destino, con cuatro cupos disponibles en cada uno de los siguientes mercados:
Esto implica un proceso de selección competitivo, enfocado en empresas con alto potencial de crecimiento internacional.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de inserción de Chile en Asia, donde China continúa siendo uno de los principales socios comerciales del país, especialmente en sectores ligados a la innovación, tecnología y servicios.
Programas como Global X Asia reflejan un cambio en el perfil exportador chileno, que busca avanzar desde materias primas hacia soluciones basadas en conocimiento y desarrollo científico.
Revisa las bases de la convocatoria:
ProChile: convocatoria 2026 del programa Global X Asia by Efecto China