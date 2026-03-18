El concepto de guanxi se ha convertido en un elemento central para entender cómo se desarrollan los negocios en China y su relación con América Latina. Se trata de una red de vínculos basada en la confianza, el respeto y la reciprocidad, que influye directamente en la forma en que empresas e instituciones construyen acuerdos.

En los últimos años, se han multiplicado los encuentros empresariales entre China y países latinoamericanos, incluido Chile. Sin embargo, muchas veces estos espacios no se traducen de inmediato en contratos concretos. La razón está en este enfoque cultural: antes de negociar cifras, es fundamental construir una relación sólida. Conoce más junto a Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás.

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