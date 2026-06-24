El psicólogo Francisco Aguayo, investigador en masculinidades y género del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, conversó con Cooperativa sobre la salud mental en hombres en el marco del mes internacional de la salud mental masculina, que pone énfasis en cómo manifiestan sus emociones y en los riesgos que ello conlleva.

El experto precisó que el 82% de las personas que se suicidan en Chile corresponde a hombres. En esa línea, sostuvo que “tiene que ver con una cuestión cultural. Algo pasa en la infancia que se van distanciando de sus emociones o privilegiando otras, por ejemplo, les sale más fácil expresar el enojo, la irritabilidad y les cuesta conectarse con otros”.

Asimismo, planteó que “uno de los problemas con la masculinidad es que a los hombres les cuesta identificar e interpretar su malestar y sus señales. Lo vi en un estudio que hice cualitativo con 20 hombres chilenos: a muchos de ellos les tomó prácticamente un año decir: ‘Sí, en realidad estoy deprimido', a pesar de que su entorno les decía”.

Aguayo reconoció que “hay grandes barreras para que los hombres lleguen a los servicios de salud. Piensen que la mitad de las personas con depresión en América Latina y en Chile no llegan nunca a un servicio de salud (…) Los hombres tienen desconfianza y prejuicios con la atención en salud mental”.

“En el caso de los hombres y de los hombres jóvenes tenemos hoy día problemas relacionados con la ‘machosfera’. Es decir, una gran cantidad de contenidos en redes sociales dirigidos a hombres que vienen a reforzar valores del machismo o de la masculinidad hegemónica; todo el tema de trabajar el cuerpo, cómo ganar más plata, cómo conquistar mujeres (en el caso de los hombres hetero), cómo ser ‘hombres de valor’ (…) Es decir, en este minuto el machismo está creciendo. Y aquí hay un punto clave: hombres más machistas tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental como depresión, ansiedad o suicidio”, advirtió.

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