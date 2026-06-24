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Romero se solazó llamando "humanoides" a los encapuchados y Ximena Ossandón le exigió compostura

Publicado: | Fuente: ATON
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La Cámara aprobó y envió al Senado el proyecto de ley "antiencapuchados", que tipifica como delito el acto de cubrirse el rostro al participar en manifestaciones.

La propuesta, promovida por diputados del PDG, también fue modificada por el Ejecutivo para que contemplara considerar como agravante el cometer desórdenes públicos, saqueos y otros delitos con el rostro cubierto.

Sin embargo, la tramitación estuvo marcada por un tenso cruce entre la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), y el diputado republicano Agustín Romero, debido a que éste, durante su intervención, usó en varias ocasiones el adjetivo "humanoides" para referirse a los encapuchados.

Este término era utilizado frecuentemente en dictadura por el entonces comandante en jefe de la Armada, José Toribio Merino, para referirse de manera despectiva a los opositores.

"¿Qué le decimos a la gente que nos eligió? ¿Que vamos a seguir tolerando que estos humanoides que atacan a la sociedad continúen protegidos por el anonimato?", cuestionó Romero, lo que motivó que Ossandón le pidiera "decencia".

"Oiga, no sea así. No tratemos de humanoides (a los encapuchados)", exhortó la vicepresidenta, a lo que Romero contestó: "Yo trato como quiero, y si no (me dejan), me llevan a (la Comisión de) Ética".

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