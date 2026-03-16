Las cinco claves del nuevo plan económico de China para 2026-2030
El Informe sobre la Labor del Gobierno marca el inicio del XV Plan Quinquenal, con metas de crecimiento cercano al 5% y una fuerte apuesta por la innovación y el mercado interno.
El Informe sobre la Labor del Gobierno marca el inicio del XV Plan Quinquenal, con metas de crecimiento cercano al 5% y una fuerte apuesta por la innovación y el mercado interno.
China presentó su Informe sobre la Labor del Gobierno, el documento que cada año resume el desempeño económico del país y define sus prioridades para el futuro inmediato.
El texto fue presentado por el primer ministro Li Qiang ante la Asamblea Popular Nacional y da inicio al XV Plan Quinquenal (2026-2030), la principal hoja de ruta económica del país para los próximos cinco años.
El plan pone énfasis en estimular el consumo interno, fortalecer la innovación tecnológica y desarrollar nuevas industrias, en medio de un escenario internacional más incierto.
El Gobierno chino proyecta para 2026 un crecimiento del PIB entre 4,5% y 5%, considerado un rango que busca equilibrar expansión económica y estabilidad.
Entre los objetivos macroeconómicos del año destacan:
Según el informe, estas metas buscan consolidar un crecimiento sostenido mientras se realizan ajustes estructurales en la economía.
Uno de los cambios más relevantes del nuevo ciclo económico es el énfasis en la demanda interna.
El plan contempla diversas medidas para estimular el gasto de los hogares, entre ellas:
El objetivo es aprovechar el tamaño del mercado doméstico chino y reducir la dependencia del crecimiento impulsado por exportaciones e inversión.
El documento destaca la necesidad de acelerar la autosuficiencia tecnológica, especialmente en sectores considerados estratégicos.
Entre las industrias que recibirán mayor apoyo se encuentran:
Además, el Gobierno impulsará la estrategia "IA+", orientada a aplicar inteligencia artificial en múltiples sectores productivos.
La innovación es uno de los pilares del nuevo plan quinquenal.
El informe plantea que el gasto en investigación y desarrollo (I+D) deberá crecer más de 7% anual en promedio durante el período 2026-2030.
Con ello, China busca fortalecer su capacidad científica y tecnológica y consolidar el desarrollo de su economía digital.
Pese a las tensiones comerciales y el aumento del proteccionismo en el mundo, el Gobierno chino reafirmó su compromiso con la apertura económica.
Entre las medidas anunciadas están:
También se mencionan proyectos como el Puerto de Libre Comercio de Hainan y la continuidad de la cooperación internacional en el marco de la Franja y la Ruta.
El XV Plan Quinquenal marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de desarrollo de China.
Las autoridades plantean un modelo que combine crecimiento económico, innovación tecnológica, transición ecológica y mejora del bienestar social, dentro del proceso que el liderazgo chino denomina "modernización china".
Lee el texto íntegro:
China fija crecimiento de hasta 5% y apuesta por consumo, tecnología e innovación en 2026 by Efecto China