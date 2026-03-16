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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Economía

Las cinco claves del nuevo plan económico de China para 2026-2030

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Informe sobre la Labor del Gobierno marca el inicio del XV Plan Quinquenal, con metas de crecimiento cercano al 5% y una fuerte apuesta por la innovación y el mercado interno.

Las cinco claves del nuevo plan económico de China para 2026-2030
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China presentó su Informe sobre la Labor del Gobierno, el documento que cada año resume el desempeño económico del país y define sus prioridades para el futuro inmediato.

El texto fue presentado por el primer ministro Li Qiang ante la Asamblea Popular Nacional y da inicio al XV Plan Quinquenal (2026-2030), la principal hoja de ruta económica del país para los próximos cinco años.

El plan pone énfasis en estimular el consumo interno, fortalecer la innovación tecnológica y desarrollar nuevas industrias, en medio de un escenario internacional más incierto.

1. Crecimiento económico cercano al 5%

El Gobierno chino proyecta para 2026 un crecimiento del PIB entre 4,5% y 5%, considerado un rango que busca equilibrar expansión económica y estabilidad.

Entre los objetivos macroeconómicos del año destacan:

  • creación de más de 12 millones de empleos urbanos
  • tasa de desempleo cercana al 5,5%
  • inflación aproximada del 2%
  • reducción de emisiones de CO₂ por unidad de PIB de alrededor de 3,8%

Según el informe, estas metas buscan consolidar un crecimiento sostenido mientras se realizan ajustes estructurales en la economía.

2. El consumo interno como motor del crecimiento

Uno de los cambios más relevantes del nuevo ciclo económico es el énfasis en la demanda interna.

El plan contempla diversas medidas para estimular el gasto de los hogares, entre ellas:

  • programas de renovación de bienes de consumo
  • incentivos al turismo, la cultura y el deporte
  • políticas para aumentar los ingresos de la población
  • estímulos financieros para el sector servicios

El objetivo es aprovechar el tamaño del mercado doméstico chino y reducir la dependencia del crecimiento impulsado por exportaciones e inversión.

3. Impulso a la innovación tecnológica

El documento destaca la necesidad de acelerar la autosuficiencia tecnológica, especialmente en sectores considerados estratégicos.

Entre las industrias que recibirán mayor apoyo se encuentran:

  • inteligencia artificial
  • circuitos integrados
  • biomedicina
  • industria aeroespacial
  • telecomunicaciones 6G
  • interfaces cerebro-computadora

Además, el Gobierno impulsará la estrategia "IA+", orientada a aplicar inteligencia artificial en múltiples sectores productivos.

4. Más inversión en investigación y desarrollo

La innovación es uno de los pilares del nuevo plan quinquenal.

El informe plantea que el gasto en investigación y desarrollo (I+D) deberá crecer más de 7% anual en promedio durante el período 2026-2030.

Con ello, China busca fortalecer su capacidad científica y tecnológica y consolidar el desarrollo de su economía digital.

5. Apertura económica en un contexto global complejo

Pese a las tensiones comerciales y el aumento del proteccionismo en el mundo, el Gobierno chino reafirmó su compromiso con la apertura económica.

Entre las medidas anunciadas están:

  • ampliar el acceso al mercado para empresas extranjeras
  • impulsar nuevos acuerdos comerciales
  • fortalecer el comercio digital y el comercio verde
  • expandir el comercio electrónico transfronterizo

También se mencionan proyectos como el Puerto de Libre Comercio de Hainan y la continuidad de la cooperación internacional en el marco de la Franja y la Ruta.

Un nuevo ciclo para la economía china

El XV Plan Quinquenal marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de desarrollo de China.

Las autoridades plantean un modelo que combine crecimiento económico, innovación tecnológica, transición ecológica y mejora del bienestar social, dentro del proceso que el liderazgo chino denomina "modernización china".

Lee el texto íntegro:

China fija crecimiento de hasta 5% y apuesta por consumo, tecnología e innovación en 2026 by Efecto China

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