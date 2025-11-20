Un año de crecimiento para el mercado de cruceros en Xiamen

El puerto de Xiamen concluyó oficialmente su temporada 2025 de cruceros de visita el 15 de noviembre, tras la partida del barco Linghangxing desde el Centro Internacional de Cruceros de la ciudad.

Durante el año, el terminal recibió 15 cruceros internacionales y procesó casi 30.000 pasajeros, consolidándose como uno de los puntos marítimos con mayor movimiento turístico en el sureste de China.

El mercado de cruceros en Xiamen experimentó un repunte sostenido en 2025, marcado por una mayor frecuencia de recaladas y un aumento significativo en el flujo de pasajeros.

Entre los buques que arribaron destacan los reconocidos Yinhai Chenxi, Ouluoba 2, Weisitadan y el propio Linghangxing, todos parte del renovado movimiento marítimo internacional de la ciudad.

La ruta Hong Kong-Xiamen impulsó la temporada

El crucero Linghangxing se transformó en uno de los protagonistas del año al inaugurar, el 20 de septiembre, la ruta de fin de semana "Hong Kong-Xiamen-Hong Kong", un itinerario de tres días y dos noches que reactivó por primera vez en cinco años la conexión entre Fujian y las regiones de Hong Kong y Macao.

Tras su debut, el Linghangxing recaló varias veces en Xiamen y coincidió en dos oportunidades con operaciones de cruceros de puerto base, multiplicando el flujo de visitantes. Solo en la semana del 3 al 8 de noviembre, el Linghangxing y el Weisitadan jointly operaron cuatro cruceros, procesando más de 15.000 pasajeros, con un peak superior a 8.000 viajeros en un solo día.

Este hito marcó un nuevo récord desde la reanudación del transporte internacional de cruceros en la ciudad.

Más tránsito, más desafíos

El aumento del tráfico turístico obligó a reforzar los mecanismos de control y atención. La Estación de Control Fronterizo de Xiamen Gaoqi implementó 15 medidas operativas, enfocadas en:

Optimizar rutas de tránsito.

Realizar inspecciones a bordo.

Mejorar la coordinación con operadores portuarios.

Además, se incorporaron herramientas digitales desarrolladas internamente, como el sistema "data ferry" y la plataforma "Anxin Tong", que permitieron aplicar modalidades diferenciadas de tránsito, incluyendo simplificación de trámites de entrada y operación simultánea en dos puntos.

Con estas innovaciones, la eficiencia de tránsito aumentó más de un 50%, reduciendo tiempos de espera y facilitando un movimiento fluido de viajeros internacionales.

El puerto de Xiamen se consolida así como un nodo estratégico del turismo de cruceros en China, especialmente para rutas que conectan con Hong Kong y el sudeste asiático.