Xiamen entre las 10 ciudades turísticas más populares en el Año Nuevo Chino

La ciudad de Xiamen se ubicó entre las 10 ciudades turísticas más populares de China durante el Año Nuevo Chino 2026, según datos publicados por la plataforma de servicios turísticos en línea Fliggy.

Las cifras, basadas en reservas y búsquedas de vuelos, hoteles y entradas a atracciones, muestran que durante los tres primeros días del Festival de Primavera la ciudad logró posicionarse como uno de los destinos preferidos por los viajeros nacionales.

El reconocimiento confirma el creciente interés por Xiamen como destino turístico en China, especialmente durante el período de vacaciones más importante del calendario chino.

Más de 1.500 actividades para atraer visitantes

Durante este Año Nuevo Chino, Xiamen organizó más de 1.500 actividades culturales y recreativas.

La programación incluyó patrimonio cultural inmaterial, arte contemporáneo, naturaleza y tradiciones populares, en un formato distribuido por distintos barrios y espacios públicos.

El primer día del calendario lunar se realizó el espectáculo de fuegos artificiales "Primavera a ambos lados del estrecho · Éxito como un caballo", en la playa Huangcuo.

Más de 43.000 fuegos artificiales iluminaron el cielo durante 30 minutos, en una puesta en escena que también simbolizó los vínculos entre Xiamen y Kinmen, isla ubicada frente a la costa continental.

Calles históricas y festivales de linternas

En el segundo día de celebraciones, lugares emblemáticos como Zhongshan Road, Shapowei, el Jardín Botánico y el Templo Nanputuo registraron alta afluencia de visitantes.

El Festival de Linternas del Jardín Botánico incorporó elementos de cultura marina y tradiciones del sur de Fujian.

El parque fue dividido en nueve zonas temáticas con más de 30 instalaciones luminosas de gran escala, integrando naturaleza, tecnología y patrimonio local.

La centenaria Calle Zhongshan, uno de los ejes comerciales históricos de Xiamen, albergó actividades del "Año del Patrimonio Cultural Digital de Fujian y Taiwán", con presentaciones interactivas para residentes y turistas.

Una ciudad convertida en escenario artístico

Uno de los ejes de esta edición fue el concepto "Toda la ciudad da la bienvenida con arte". Más de 350 presentaciones de agrupaciones profesionales y espectáculos callejeros se realizaron en distintos puntos urbanos.

La isla Gulangyu ofreció conciertos diarios, mientras que el Gran Teatro de Minnan y otras salas culturales sumaron musicales y obras escénicas.

También participaron compañías de comedia reconocidas en China, ampliando la oferta hacia públicos jóvenes.

Este despliegue cultural ayudó a reforzar la imagen de Xiamen como ciudad turística en China que combina tradición y vida contemporánea.

Incentivos y facilidades para los turistas

Además de la programación cultural, las autoridades locales implementaron medidas para facilitar la estadía de los visitantes. Se distribuyeron más de 6 millones de yuanes en cupones de consumo, se habilitaron líneas especiales de transporte hacia estaciones y atractivos turísticos, y se ofrecieron descuentos en algunos sitios a quienes presentaran boletos de tren o avión.

Estas medidas contribuyeron a dinamizar la economía local durante el Año Nuevo Chino y fortalecieron el posicionamiento de Xiamen dentro del ranking turístico nacional.

El buen desempeño de Xiamen durante el Festival de Primavera refleja una tendencia más amplia: la diversificación de destinos dentro del turismo interno chino.

Con eventos masivos, patrimonio activo y estrategias de incentivo al consumo, Xiamen confirmó su lugar entre las principales ciudades turísticas del Año Nuevo Chino 2026.