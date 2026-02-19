Confirman quinto fallecido por explosión en Renca

El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, entregó un nuevo balance respecto a la tragedia ocurrida en Renca producto de la explosión de un camión que transportaba gas.

La autoridad confirmó que la cifra de víctimas fatales se elevó a cinco personas, todas ellas fallecidas en el lugar del siniestro, mientras que 17 pacientes permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

Respecto a la gravedad de los heridos, Martorell detalló que "la situación de estos pacientes es que seis de estos (heridos) están con más de 80% del cuerpo afectado y el resto está con más de 50% del cuerpo afectado. Por lo tanto, son todos casos de alta gravedad".

Estado de los heridos y red asistencial

Los 17 pacientes están distribuidos en diversos centros asistenciales tanto públicos como privados. El desglose oficial indica que dos personas están en la ex Posta Central, una en el Hospital Félix Bulnes, cinco en la Mutual de Seguridad, dos en la Clínica Indisa, dos en la ACHS, una en la Clínica Bupa y tres en la Clínica Red Salud.

Sobre el estado de quienes se encuentran en la Posta Central, el ministro señaló que "pudieron ser atendidos rápidamente en el servicio de urgencia en un estándar de UCI. Luego fueron también trasladados a pabellón para una intervención quirúrgica preventiva para reducir los daños que puede seguir generando la situación de la afectación por las quemaduras. Están intubados también bajo ventilación mecánica y su situación está más estable, digamos, pero todavía están con una gravedad importante".

Proceso de identificación

Una de las preocupaciones de la jornada era la identificación de las víctimas. Al respecto, Martorell aseguró que todos los pacientes bajo cuidado médico ya han sido reconocidos.

"Queremos transmitir que todos los familiares de los pacientes han sido contactados. Todos los pacientes que están hospitalizados y que han sido atendidos también de forma ambulatoria han sido identificados finalmente", afirmó el ministro subrogante, destacando el trabajo conjunto con el Registro Civil.