Beijing se suma a la tendencia de integrar bicicletas al transporte público

Beijing comenzó un servicio piloto que permite a los pasajeros ingresar bicicletas al metro durante los fines de semana, una medida que busca facilitar los desplazamientos de los aficionados al ciclismo y mejorar la conexión entre el transporte público y rutas recreativas en la capital china.

El plan entró en funcionamiento este mes y contempla 11 estaciones distribuidas en cuatro líneas del metro de Beijing: Línea 6, Línea 17, Línea Changping y Línea S1. La iniciativa responde al aumento del uso de bicicletas y a la demanda de viajes interdistritales en la ciudad.

La medida también abre comparaciones con Chile, donde el Metro de Santiago ya permite el ingreso de bicicletas todos los domingos desde noviembre de 2023.

Cómo funciona el plan piloto del metro de Beijing

El programa chino permite transportar bicicletas de dos ruedas, de propulsión humana y de un solo asiento, con ruedas de hasta 28 pulgadas.

El acceso está habilitado únicamente los sábados y domingos durante todo el horario operativo del metro. No se permite utilizar el servicio en días laborales ni festivos.

La tarifa fijada es de 30 yuanes por viaje -equivalente a unos 4,38 dólares- e incluye el traslado de una persona y una bicicleta en las líneas participantes.

Los boletos pueden comprarse mediante la aplicación utilizada para ingresar al sistema de transporte ferroviario de Beijing mediante códigos QR.

Metro de Santiago ya implementa una medida similar

Aunque el anuncio de Beijing marca un avance en integración de bicicletas y transporte público en China, Chile ya cuenta con una política similar desde 2023.

Desde noviembre de ese año, el Metro de Santiago permite el ingreso de bicicletas todos los domingos en las 136 estaciones de la red durante todo el horario de funcionamiento, entre las 08:00 y las 23:00 horas.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el objetivo de acercar a las personas a parques, ciclovías y espacios recreativos durante los fines de semana.

China y Chile avanzan en movilidad sustentable

El caso de Beijing muestra cómo las grandes ciudades continúan explorando fórmulas para integrar bicicletas y transporte público como parte de estrategias de movilidad sustentable.

En paralelo, experiencias como la de Santiago reflejan que América Latina también avanza en este tipo de medidas, especialmente en ciudades donde crece el uso de ciclovías y alternativas de transporte urbano más sustentables.