Bernardo Fontaine fue nombrado presidente del directorio de Codelco

El Presidente José Antonio Kast oficializó este jueves el nombramiento de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

El economista, asesor clave del Mandatario en temas programáticos, sucederá en el cargo a Máximo Pacheco.

Junto a él, fueron designados Luz Granier y Alejandro Canut de Bon como directores de la estatal por un periodo de cuatro años.

Perfil y trayectoria

Fontaine es ingeniero comercial de la Universidad Católica y cuenta con una vasta trayectoria en el mundo empresarial, integrando directorios de firmas como Falabella, LAN, Banco Bice y Metro.

En el ámbito público, destacó como convencional constituyente (2021-2022) y líder de la plataforma "Con mi plata no", desde donde defendió la propiedad privada de los fondos previsionales.

Sin embargo, su llegada no está exenta de flancos políticos. En noviembre de 2025, un reportaje vinculó a su fundación, "Ciudadanos en Acción", con el financiamiento de campañas digitales mediante bots contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (Partido Comunista). Dichas acusaciones fueron desmentidas tajantemente por el economista en su momento.

El "mandato especial" a Fontaine y los nuevos directores

Mediante un comunicado, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, justificó los cambios ante un escenario crítico marcado por el "preocupante nivel de endeudamiento" y el "estancamiento en la producción".

"Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía", señaló el secretario de Estado.

Esto, en un contexto en que el informe preliminar de una auditoría interna realizada por Codelco detectó irregularidades que habrían contribuido a inflar la producción de diciembre de 2025.

Mas enfatizó que, "dado los últimos antecedentes preliminares que se han conocido, nuestra actitud es clara: vamos a iniciar las investigaciones del caso y por cierto adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información".

"Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa, para recabar la información que los chilenos merecen conocer", agregó.

Finalmente, el titular de Minería delineó una hoja de ruta que busca romper con el aislamiento institucional de la cuprífera: "Para que Chile sea una verdadera potencia minera, Codelco debe establecer alianzas comprendiendo la relevancia que el trabajo con el sector privado tiene para el futuro de la empresa", sentenció.