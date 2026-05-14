Chile quedó segundo en aumento de ingresos reales en hogares de la OCDE durante 2025

Chile se posicionó de manera destacada entre las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que experimentaron un mayor crecimiento en el ingreso real disponible per cápita de sus hogares durante 2025.

El país registró un aumento anual del 2,3%, ubicándose en el segundo lugar junto a Países Bajos, lo que subraya un sólido desempeño en la mejora del bienestar económico de sus ciudadanos.

Este dato resalta en un contexto donde el ingreso real disponible per cápita en el conjunto de los países OCDE creció un 0,7% en el cuarto trimestre de 2025, cerrando el año con un incremento global del 0,8%.

El informe del organismo internacional pintó un panorama mayormente positivo, con catorce de las veinte naciones con datos disponibles mostrando un aumento en este indicador.

La medición considera salarios, rentas y prestaciones, ajustando por impuestos para reflejar el dinero disponible. (FOTO: ATON)

El detalle de los resultados

Polonia lideró el ranking con un impresionante avance del 4,1%. Tras Chile y Países Bajos, otras economías con crecimientos significativos incluyeron Australia (2,2%), Portugal (2%), Dinamarca (1,9%), Grecia (1,8%) y España (1,5%).

Sin embargo, no todos los miembros tuvieron la misma fortuna; Finlandia y Austria fueron los únicos dos países que experimentaron caídas, con disminuciones del -0,7% y -1,8% respectivamente.

La metodología de la OCDE para calcular el ingreso real por habitante es integral. Considera una variedad de fuentes, incluyendo las remuneraciones por salarios, los ingresos provenientes de rentas inmobiliarias y financieras, así como las prestaciones sociales recibidas por los hogares.

A esta suma se le descuentan los impuestos, determinando así la cantidad de dinero que los hogares tienen efectivamente a su disposición para el consumo y el ahorro.