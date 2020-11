Chang'e-5: China lanza su misión lunar

China lanzó la sonda Chang'e-5 a la Luna con el objetivo de recolectar muestras lunares y posteriormente regresar a la Tierra, con lo que se convertiría en el tercer país en completar este tipo de misión.

China launched the Chang'e-5 spacecraft to collect and return samples from the moon, the country's first attempt to retrieve samples from an extraterrestrial body. #ChangE5 #LunarProbe pic.twitter.com/3eCXw7DFUS